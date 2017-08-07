Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? (MTSAS ehliyet sınav sonuçları)

29 Temmuz günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Sürücü adayları, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen MTSAS sınavının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ehliyet sınav sonuçlarıyla ilgili tüm bilgiler...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemlerde ehliyet sınavı sonuçları bir hafta ile on gün arasında açıklanmaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

29 TEMMUZ EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1.TÜR

29 TEMMUZ EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2. TÜR

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavında belirlenen kurallara uyulması gereklidir. Belirlenen kurallar ve bu kurallara uyulmadığı takdirde adaylardan kesilecek olan puanlar şöyledir;

- Sürücü adayının yaşadığı aşırı heyecan ve telaş sonucunda sürüşe engel oluşuyorsa adaylardan 10 puan kesilir.

- Aracın çalıştırılması ve harekete geçirilmesi ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Rahat ve emniyetli kalkış gerçekleştiremeyen adaylardan 5 puan kesilir.

- Eğimli yol üzerinde araç durdurulduktan sonra aracın harekete geçirilmesi başarılı olmazsa ve eğimli yolda aracın hareket ettirilmesi kurallarına uyulmazsa adaylardan 5 puan kesilir.

- Araç için belirlenen hız kurallarına uyulması gerekir. Sürücü adayı hız kurallarına dikkat etmezse ve hızını ayarlamada sorun yaşarsa 5 puanı kesilir.

- Aracın duraklatıldığı yerden ve park ettirildiği yerden çıkartılırken yoldan geçen araçlar için geçiş kolaylığı sağlanmalıdır. Geçiş kolaylığı sağlamayan, kontrolsüz olarak işaret vermeden çıkış yapan sürücü adaylarından 5 puan kesilir.

- Araç sürüş esnasında direksiyon hakimiyeti sağlayamayan ve direksiyon konusunda zayıf kalan adaylardan 10 puan kesilir.

- Aracın vitesi değiştirilirken zayıf kalınırsa ve sürücü adayının hakimiyeti zayıflarsa, sürücü yoldan gözünü ayırırsa 10 puan kesilir.

- Sürüş esnasında önde bulunan araç sollanıp geçilirken geçme kurallarına uyulmalıdır. Bu kurala uymayan adaydan 5 puan kesilir.

- Araçlarla kavşaklarda karşılaşıldığında ilk geçiş kuralına uyulmalıdır. İlk geçiş kuralına uymayan adaydan 5 puan kesilir.

- Ses cihazı ve araç ışıkları gereksizce, amacı dışında kullanıldığında gerektiği zamanlarda kullanılmadığında adaylardan 2 puan kesilir.

- Sürücü adayı kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarını bilmiyorsa 5 puan kesilir.