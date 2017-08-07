Erdoğan: Teşkilatlardaki değişimi sıkı tutmak zorundayız

İŞTE O AÇIKLAMALAR

TEŞKİLATLARIMIZDA KAPSAMLI BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ ŞART

Başarı çıtasını yüzde 50'nin üzerine çıkartmaya ihtiyacımız yoktu. Biz kendimiz için değil ülkemiz için doğru olanı yaptık. Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde çok iyi bir netice almamız gerekiyor ki, 2019 Kasım'ındaki inşallah parlamento ve başkanlık sisteminde çok daha güçlü kılalım. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için önümüze psikolojik bir bariyer çıkarılabilir. Asıl imtihanımız 2019 seçimleri olacak. Yüzde 50'nin üzerinde oy almanın ne kadar zor olduğunu referandumda ve bir önceki seçimlerinde gördük. Bu tablo AK Parti olarak 2019'a çok sıkı bir şekilde hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Teşkilatlarımızdaki metal yorgunluğunu çeşitli defalar gündeme getirdim. Teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişim yapmak durumundayız. Genel başkan olarak bu konuda kararlıyım.

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BUNLARIN HEPSİ GEREKLİ AMA YETERLİ OLAN GÖNÜLLERİ KAZANMAK

Belde seçimlerinden başladık, şimdi ilçe ve il seçimleri var. Koltuklara getireceğimiz arkadaşlarımızın isimleri değil, o isimlerin halkla iletişimi nasıl? Aslolan bu. Dün il teşkilatımızla daraltılmış toplantıda ifade ettim. Şimdi devleti biz yönetiyoruz. Hükümetimiz, ben de Cumhurbaşkanı olarak elele bir gayretin içindeyiz. Ancak bir şeyi unutmayalım. İstediğimiz kadar yol, havalimanları yapalım. Enerjide rekor kıralım. Eğitim, sağlık, adalet, eğitimde bu yatırımları Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı. Peki yeterli mi? Bunların hepsi gerekli ama yeterli olan gönülleri kazanmak.

BEN BELEDİYE BAŞKANIYIM DİYE HAVA ATMA! MÜTEVAZİ OL

Ben teşkilatımın siz değerli elemanlarını gönül erleri olarak görüyorum. Akıncılar olarak görüyorum. Gönül erleri olarak da sizleri selamlıyorum. Siz elektrik verip, elektrik alacaksınız. Gerek bakanlarımız, gerek belediye başkanları ve teşkilatımızın tüm elemanları. Ben belediye başkanıyım diye havasından geçilmiyorsa yandık. Ben bakanım, yanında havasından geçilmiyorsa yandık. Yahu mütevazi ol mütevazi. Tevazu ehli olacağız. Halkımızla kucaklaşacağız, bütünleşeceğiz. Nerede bir fakir, fukara, garip gureba var onlara ulaşacağız. Onların sorunlarını kendi sorunumuz bileceğiz ve çözmeye çalışacağız. Bunu başardığımız anda yüzde 50+1 değil Allah'ın izniyle çok daha ötesinde oy alarak biz iktidarız.