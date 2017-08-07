FETÖ, TIR’dan önce MİT’i dinlemiş

Erzurum'da, FETÖ
/PDY üyesi oldukları iddia edilen eski Cumhuriyet Savcısı Musa Alperen ile eski hakim olan eşi Ayşegül Alperen'e açılan davanın iddianamesinde, örgütün, MİT
'e ait TIR'ların durdurulması öncesinde, sözde Kudüs Terör Örgütü soruşturması kılıfı adı altında uydurma gerekçe, sahte delil ve ihbarlarla kurum olarak MİT'in yönetici ve çalışanlarının telefonlarını dinleyerek, terörle irtibatlandırmaya çalıştığı bildirildi.
İddianamede FETÖ'nün, Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıştırıp, El Kaide'ye destek verdiği algısını oluşturmak istediğine yer verildi. Bu amaçla yardım kuruluşu İHH bürolarının FETÖ tarafından hazırlanan bu soruşturmanın içine katıldığı belirlendi. İddianamede şu bilgelere yer verildi: Sözde Kudüs Terör Örgütü soruşturması kılıfı adı altında uydurma gerekçe, sahte delil ve ihbarlarla kurum olarak MİT'in yönetici ve çalışanlarının telefonları dinlenilerek terörle irtibatlandırılmaya çalışıldığı, MİT'e ait TIR'ların durdurulması öncesinde de İHH bürolarına baskınlar yapılarak hükümetin MİT üzerinden İHH Vakfını kullanarak El Kaide gibi terör örgütlerine silah yardımında bulunduğu algısı yaratılmaya çalışıldığı, 14 Aralık 2013'te soruşturma dosyası sonlandırılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesine rağmen örgüt mensuplarınca sözde Selam-Tevhit örgütünün silah unsurunun delillendirilmesi amacıyla MİT tırlarına yönelik girişimde bulunulduğu belirlendi.