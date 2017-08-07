FETÖ’yü akladı, 15 Temmuz şehitlerine dil uzattı!

15 TEMMUZ DERNEĞİNDEN KINAMA

Bugün bir basın açıklaması yayınlayarak CHP'li Mustafa Akaydın'ı kınayan 15 Temmuz Derneği yargıyı göreve davet etti:

"15 Temmuz Derneği olarak aziz şehitlerimizin hatıralarına ve gazilerimize yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanan hain darbe girişimine açıkça "darbe" diyemeyen anlayışı önce halkımızın vicdanına sonra da yüce adaletimize havale ediyoruz. Bunun için Çağlayan Adliyesi'nde yapacağımız basın açıklamasıyla CHP Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."

CHP'li Akaydın'a suç duyurusu

İŞTE CHP'Lİ MUSTAFA AKAYDIN'DAN SKANDAL İFADELER!

FETÖ'YÜ AKLAMAYA ÇALIŞTI VE DARBEYİ SULANDIRDI

Yaptığı konuşmada ısrarla FETÖ'yü aklayan CHP'li Akaydın, konuşmasında sürekli olarak "tiyatro" vurgusu yaparak 15 Temmuz darbe girişimini sulandırmaya çalıştı:

"Bakın o gece evimdeydim Meclis kapanmıştı Perşembe veya Cuma gecesiydi 15 Temmuz, haberler dönmeye başlayınca eşime dedim ki bu bir tiyatro. İlk kapalı grup bir veya iki gün sonra yapıldı. Orada da kalktım dedim ki bu bir tiyatral darbe teşebbüsüdür. Milletvekili arkadaşlarımdan acayip tepki aldım 'ya hocam olur mu' işte bal gibi darbe teşebbüsü FETÖ yaptı falan filan. "

Darbe girişiminin saat 3'te gerçekleştirileceği ve deşifre olması üzerine saat 21'e çekildiği defalarca itiraf edilmişken CHP'li Akaydın FETÖ ağzı ile sulandırmaya devam ediyor:

Arkadaşlar ben asker çocuğuyum 1960 darbesini bile çok net hatırlıyorum bir çok şey benim evimde yaşandığında 8 yaşındaydım. Bir çok darbe teşebbüsünü özellikle 22 Şubat'ı babam aktif rollerdeydi evde de yaşadık, ben böyle bir darbe görmedim hayatımda böyle bir darbe olmaz. Darbe bir kere geceleyin iki üç civarı olur.

"249 ŞEHİDİN SORUMLUSU DEVLETTİR" DİYEREK FETÖ'YE EN BÜYÜK DESTEĞİ VERİYOR

FETÖ'yü akladıktan sonra 249 şehidin sorumluluğunu da devlete yükleyen Akaydın, iftiralarına böyle devam ediyor:

Ve çok enteresan bir laf vardı. Bu darbe teşebbüsü Allah'ın bir lütfudur demiştir. Yani bu açıkça suçunun itirafıdır ve 249 şehidin de sorumlusu benim demektir.

PENSİLVANYA ZİYARETİ KİTAP KONUSU OLDU

CHP'Lİ AKAYDIN, FETÖ'YÜ DEĞİL, FETÖ'CÜ HAİNLERİN NEDEN AZ KİŞİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SORGULUYOR!

15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün bir ilgisi olmadığını iddia eden CHP'li Akaydın'ın iftiraları bunlarla sınırlı değil. FETÖ ile ilgili binlerce delili görmezden gelen Akaydın, FETÖ'cü pilotların neden az kişi öldürdüklerini sorguluyor. Bu saçmalıklardan yola çıkarak "Pilotlar az kişi öldürdü, demek ki bu kontrollü darbedir" demek istiyor:

Ankara'nın benim çok değer verdiğim bir emniyet müdürünün lafını söyleyeyim, 'Efendim Türk pilotları istediği taktirde geceleyin bile noktasal vuruşlar yapabilir yani gelip şu bardağı vurabilir gece yani nasıl ki üç beş tane adam havalanıyor gece geliyor meclisi bombalıyor. 1 tane ağır yaralı bile yok. Meclisin bahçesine düşüyor bir bomba bir bomba da herkesin çok net bildiği geceleyin kapalı olan Başbakanlık ofisine düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya isterse adam Meclis'in göbeğine oturtur."

MUSTAFA AKAYDIN: "CEMAATTEN ÇOK ETKİLENDİM"

17/25 Aralık yargı darbesinden sonra katıldığı bir TV programında FETÖ konusunda açıklamalarda bulunan CHP'li Mustafa Akaydın Pensilvanya'ya gittiğini belirtmiş ve "cemaatin lobi faaliyetlerinden çok etkilendiğini" itiraf etmişti. "Pensilvanya'ya gittiğiniz ve Fetullah Gülen'le görüştüğünüz iddia edildi. Siz ne diyeceksiniz?" sorusuna karşılık ise CHP'li Mustafa Akaydın, gülerek, "Benim kime gideceğim, kimle konuşacağım hiç kimseyi ilgilendirmez. Ben hizmet grubunun davetlisi olarak geçen yıl Washington'a gittim" cevabını vermişti.

FETÖ'NÜN BEYNİ CHP'Lİ AKAYDIN'IN DANIŞMANI ÇIKTI

"GÖRÜŞMEMİZDE 7 CHP'Lİ VEKİL VARDI."

Akaydın, bu sözlerinin ardından ise daha da ilginç bir itirafta bulunmuş, örgütün ABD'de örgütlenmesini de gözler önüne sermişti. Akaydın ziyaretinde sırasında, Ermeni soykırımı iddiasını ABD senatosuna taşıyan Nancy Pelocy ile de tanıştığını belirterek, şu itirafta bulunmuştu: "Orada dünyanın çok önemli insanları ile görüştüm. Çok önemli bir toplantıda Antalya'yı tanıtan bir konuşma yaptım. Hakikaten etkilendim. Cemaatin kurduğu lobiden etkilendim. Çünkü 48 tane ABD senato üyesi yemeğe geldiler. Nancy Pelocy ile beni tanıştırdılar" Akaydın ayrıca, "Tarikat olgusu bu ülkenin bir olgusu. Ben bir tek terörist başı Apo ile görüşmem dedim. Ben herkesle görüşürüm. Benim gittiğim toplantıya 7 tane CHP'li milletvekili de katıldı. Atatürk yaşasaydı tarikatları kapatmazdı" dedi.