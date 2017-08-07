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İstanbul'da operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 7.8.2017 12:14 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 12:27

İstanbul'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

İstanbul Bölge Başkanlığı, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, terör örgütü adına eylem yapmak amacıyla kente geldikleri öne sürülen 5 kişinin adresleri tespit edildi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, Başakşehir'deki 2 adreste yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Evde, 3 tabanca, 1 susturucu, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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