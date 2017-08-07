Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte hipodroma baskının gerekçesi!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 10:03
İşte hipodroma baskının gerekçesi!

'na gerçekleştirilen operasyonun gerekçesi ortaya çıktı. Operasyonun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ’nda suçluların barınıyor olabileceği talimatı üzerine gerçekleştirildiği anlaşıldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan 'nda sabah saatlerinde başlatılan polis operasyonunun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 'nda çeşitli suçların işleniyor olabileceği, birçok ağır bulunan mekanda suçluların saklanmış olabileceği ve terör örgütü mensuplarının burayı gizlenme amaçlı kullanıyor olabileceği ihtimali ile arama izni istedi. Talep yazısında hipodromun kontrolsüz olduğu, özel güvenliğin kontrolü yeterince sağlayamadığı kaydedildi.

Başsavcılık, bu izin talebini Sulh Ceza Hakimliği'ne iletti. Talebi değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği arama izni çıkardı. Kararda, hipodromda 678 ağır bulunduğu kaydedildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hipodroma girdi. Yaklaşık 4 saat süren arama saat 09.30 sularında tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte hipodroma baskının gerekçesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz