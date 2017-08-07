İşte hipodroma baskının gerekçesi!

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Veliefendi Hipodromu'nda sabah saatlerinde başlatılan polis operasyonunun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Veli Efendi Hipodromu'nda çeşitli suçların işleniyor olabileceği, birçok ağır bulunan mekanda suçluların saklanmış olabileceği ve terör örgütü mensuplarının burayı gizlenme amaçlı kullanıyor olabileceği ihtimali ile arama izni istedi. Talep yazısında hipodromun kontrolsüz olduğu, özel güvenliğin kontrolü yeterince sağlayamadığı kaydedildi.

Başsavcılık, bu izin talebini Sulh Ceza Hakimliği'ne iletti. Talebi değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği arama izni çıkardı. Kararda, hipodromda 678 ağır bulunduğu kaydedildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hipodroma girdi. Yaklaşık 4 saat süren arama saat 09.30 sularında tamamlandı.