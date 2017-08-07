Mahkemeden FETÖ'nün sivil imamımı Harun biniş kararı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın öğleden sonraki kısmında FETÖ'nün sivil imamı ve darbe girişiminin yöneticisi olduğu belirtilen Harun Biniş'in savunma yapması bekleniyordu. Savunmasını yapması için kürsüye çağrılan Biniş, susma hakkını kullanmayacağını ancak hazırlık yapamadığı gerekçesiyle savunmasını daha sonra yapacağını söyledi. Biniş'in bu talebi üzerine davanın savcısına söz hakkı verildi. Savcı, Biniş'in talebinin reddedilmesini istedi. Mütalaa karşı söz hakkı verilen Biniş'in avukatı Ayten İzmirli, "Mütalaaya katılmamız mümkün değil. Dava kapsamında 600 klasör var yeni alabildik, UYAP açılmıyor. Nasıl savunma hazırlayacağımızı size sormak istiyoruz? Biz susma hakkımızı kullanacağımızı söylemedik. Hazır olduğumuzda yapacağız" ifadelerini kullandı.

ARA KARARI AÇIKLADILAR

Mahkeme heyeti, iddianamenin tebliğ edilmesi, sanıkla ilgili klasör eklerinde bir talebin üzerine kendisine gönderildiği, iddianamede üzerine atılı iddialara ilişkin açıklamalarla sanık savunmalarının yer aldığı, sanık hakkında diğer sanık Nurettin Oruç ile birlikte mahkeme dosyasında ortak bir klasörün bulunduğu hususları dikkate alındığında makul sebep ve süre talebi olmaksızın savunma için süre talebine ilişkin sanık ve müdafisinin taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Sanık Harun Biniş'e yasal hakları anlatıldı, isterse susma hakkı olduğu bildirildi, savunmasını yapmadığı taktirde susma hakkını kullanmış sayılacak" dedi.

'MAKUL BİR NEDEN SÖYLEMİYORSUNUZ'

Biniş'in avukatı İzmirli, mahkeme heyetinin bu kararına, "Bunu yapamazsınız, buna hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi. İzmirli'nin sözlerine Giray, "Benim canım ne zaman isterse savunma yaparım diye bir şey var mı? Biz duruşmanın gidişatını size söyledik. Makul bir neden söylemiyorsunuz" ifadeleriyle karşılık verdi. Tekrardan kendisine söz hakkı verilen Biniş, iddianameyle ilgili gerekli detayların kendisine tebliğ edilmediğini öne sürdü. Bunun üzerine Giray, "Bundan sonra savunmasını biz ne zaman istersek o zaman alacağız" dedi. Biniş'in savunmasının daha sonra alınacağının kararlaştırılması üzerine kürsüye Çiğli 2. Ana Jet Üs eski Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk çağrıldı.