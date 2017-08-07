Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Giriş Tarihi: 7.8.2017 13:47 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 13:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz