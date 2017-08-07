‘Tarlacı imamlarda’ sıra Harun Biniş’te

Akıncı Üssü davasında geçen hafta savunma yapan sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'tan sonra gözler 4. sivil imam Harun Biniş'e çevrildi. Geçen hafta hazır olmadığı gerekçesiyle savunma yapmayan Biniş'in diğer imamlar gibi "inkâra" ve "yalanlara" sığınıp sığınmayacağı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada ilk etapta sivil imamlardan 3'ü savunma yaptı. Firari Adil Öksüz
'den sonra gelen 2 numaralı isim olan Kemal Batmaz, Akıncı Üssü'ndeki görüntülerini inkar ederken, Adil Öksüz'le olan tanışıklığını, "göz aşinalığı" diyerek geçiştirmeye çalıştı.
DİĞER SAVUNMALARI BEKLEDİ
Savunmasında Batmaz'ın aksine FETÖ
'ye ve Fetullah Gülen
'e hakaret etmekten kaçınmayan Hakan Çiçek ise, örgüt kimliğini saklamak için kimi zaman Atatürkçü oldu kimi zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a methiyeler dizdi. Nurettin Oruç da savunmasını "belgeselci" kimliğiyle açıklamaya çalıştı ancak belgeselcilik konusunda yöneltilen teknik soruları yanıtlayamadı.
Davanın bu haftaki duruşmasında ise tüm dikkatler FETÖ'nün bilişimci imamı Harun Biniş'e yoğunlaştı. Biniş'in avukatı geçen hafta ikinci sırada ifadesi alınması planlanan sanık için hazır olmadığı gerekçesiyle süre talep etmişti. Bu yüzden savunması ertelenen Biniş'in bugün hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Biniş'in diğer imamların savunmasını dinleyip ona göre bir strateji belirlediği değerlendiriliyor. Darbenin planlanmasında ve icrasında kilit rol oynayan Harun Biniş, savcılık ifadesinde aleyhindeki suç unsuru delilleri tamamen inkar etmişti. Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç gibi Akıncı Üssü'ne telefonsuz gittiği tespit edilen Biniş'in üzerinde de diğer imamlar gibi yüklü miktarda döviz çıkmıştı.
CEBİNDEKİ PARA TARLA İÇİNMİŞ
Ele geçirilen paralara ilişkin "Adil Öksüz'le tarla bakmak için Kazan'a gitmiştim. Sahibiyle anlaşırsam kapora verecektim" bahanesini uyduran Biniş, Akıncı Üssü'ndeki fotoğraflarını ise inkâr ederek, "Ben o gece evdeydim. Ben de vertigo var. O yüzden Ankara'daki bombalamaları duymadım" yalanını uydurdu.
Öte yandan darbe girişimine ilişkin, aralarında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması da bugün başlıyor.