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Tunceli merkezli operasyonu

İHA

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Giriş Tarihi: 7.8.2017 14:12
Tunceli merkezli FETÖ operasyonu

Tunceli merkezli 19 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen / soruşturması kapsamında 19 ilde çok sayıda örgütün gizli haberleşme ağı "" kullanan şüpheli tespit edildi.

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Bunun üzerine Tunceli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında şüpheli sayısının artabileceği bildirildi.

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Tunceli merkezli FETÖ operasyonu
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