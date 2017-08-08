Al birini vur ötekine... Yine FETÖ kafası

CHP Antalya
Milletvekili Mustafa Akaydın
'ın, 15 Temmuz
ihanet girişimine dair skandal açıklamaları, 15 Temmuz Derneği üyelerinin dün kendisi hakkında yaptığı suç duyurusu ile ortaya çıktı. Suç duyurusunda Akaydın'ın 15 Temmuz için "tiyatro" dediği, şehit olan 250 kahraman için de "onları devlet öldürdü" imasında bulunduğuna yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Akaydın'ın cezalandırılması talep edilirken, adliyeye gelen şehit yakınları da Akaydın'a sert tepki gösterdi.
HEZEYANLARINI LANETLİYORUZ
Ellerinde Türk bayrakları ve "hainler millete hesap verecek", "15 Temmuz'u unutmayacağız" yazılı dövizlerle adliye önünde toplanan dernek üyeleri adına açıklama yapan Dernek Başkanı Tarık Şebik, "CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'ın bir sarhoş kusmuğundan ibaret olan hezeyanlarını lanetliyor, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu korumak için hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.
Bir oğlu şehit, bir oğlu da gazi olan İhsan Ayanoğlu, "Sözleri, yargılanan FETÖ
'cülerin sözlerinin devamı" derken, Şehit İbrahim Yılmaz'ın ağabeyi İsa Yılmaz ise CHP'nin FETÖ ile söylem birliği yaptığını söyledi.
SAVCILAR GÖREVE...
CHP'nin FETÖ ve PKK ile ağız birliği yaptığını dile getiren şehit yakınları, bu açıklamaların suç olduğunu belirterek savcıları göreve çağırdı. Şehitler Köprüsü'nde eşiyle birlikte gazi olan Aylin Kasarcı, "Bu sözler bize hakarettir. Savcıları göreve davet ediyorum. 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere hakkımızı helal etmiyorum" dedi. 15 Temmuz gazisi Fatih Kolcu ise "Madem tiyatroydu neden sokakta değildiniz? Eğer buna inanıyorlarsa bir bildikleri varsa neden bizi ziyaret edip bildiklerini anlatmıyorlar" sözleriyle Akaydın'a tepkisini gösterdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, geçtiğimiz günlerde Alman Focus dergisine verdiği röportajda, Türkiye'yi şikâyet etmiş, "...Bütün güçlerle Erdoğan'ı indireceğiz" demişti. Kılıçdaroğlu, Almanlara seslenerek "Türkiye'ye gitmeyin" uyarısında bulunmuştu.
"FETÖ ÖRGÜT MİLİTANLARINA MESAJ VERME GAYRETİ"
Akaydın'a tepki gösterenlerden biri de 15 Temmuz gecesi şehit düşen Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç oldu. Kılınç, açıklamanın FETÖ örgüt militanlarına ve destekçilerine mesaj verme gayreti olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir dönemde bu tür söylemlerde bulunarak darbe seviciliğinde bulunan, emparyalist güçlerin maşası olmuş, kendi vatanına çıkarları için zarar veren zihniyetleri kınıyor ve Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.
O KONUŞMANIN ŞAHİDİ ANLATTI
Akaydın 3 Ağustos'ta bir grup gazeteciye yaptığı skandal açıklamalar, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Ali Buldu'nun o toplantıyı "Yürek Yakan Akaydın" başlığı ile köşesine taşımasıyla ortaya çıktı. Buldu'nun şahit olduğu o konuşmada Akaydın şunları söyledi: (Derbe girişimi): Evde olan biteni komedi filmi gibi izledim. Adeta evcilik oyunu gibiydi. (İhanet gecesi): Polisler değil de neden sivil insanlar tankların önüne yatırıldı. O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum.