Konuşmasından satır başları:

Karadeniz benim için her zaman bir enerji ve motivasyon kaynağı

Karadeniz'i sevmeyenin gönül pınarı kurumuş demektir

Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürümde en büyük katkının Karadeniz'den geleceğine inanıyorum

5 MİLYAR DOLAR SÖZÜ

Trabzon'un tarihi birikimi ve potansiyelini harekete geçirmekte zorlandığımıza göre burada bir sıkıntı var demektir.

Biz isteklerinizi yapmaya varız. Soruyorum. Bu talepler karşılığında bize ne vaadediyorsunuz?

İhracatı 5 milyar dolar çıkarmayı taahhüt ediyor musunuz?

Türkiye yürürken Trabzon durursa olmaz. Beraber yürümemiz lazım

Terörle mücadelede çok iyi bir noktaya ulaştık. Terör örgütünü eylem yapamaz hale getirdik.

FETÖ'cülerin amacı bu ülkeyi yıkmaktı

Üzerimize salınmaya çalışılan DEAŞ'a da fırsat vermedik. Bunlar Müslüman falan değil. Bunlar İslam!ı istismar eden ne idüğü belirsizler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

EKONOMİDE BÜYÜME SÜRÜYOR

Ekonomik göstergeler iyi. İşsizlik tek haneli rakama düştü. Bu iyi bir gelişme.

Turizmde kayıpları telafi etmede ciddi bir mesafe alındı

Ana muhalefetin başındaki zat bir Alman dergisine Türkiye'nin gidilmeyecek yer olduğunu söylüyor. Bunlarda dürüstlük yok.

BANKALARA TEPKİ

Biz faizlerin düşmesi lazım diyoruz. Bankalar vatandaşın yatırdığı parayı soyup soğana çevirme aracı haline getiriyor.

Türkiye geçen yıl yüzde 2,9 büyürken bankalar yüzde 40'dan fazla kar elde etmişse burada bir sıkıntı var demektir. Bu bir felakettir.

Bankacılık sektöründen faizlerin düşürülmesi yönünde güzel bir haber beklediğimi belirtiyorum.

'KILIÇDAROĞLU'NA GÖREV VERİYORUM'



Sözde Adalet yürüyüşü. Adaletin varsa Şişli çöpten geçilmiyor. Çünkü adalet yok. İzmir keza öyle. Kılıçdaroğlu tankların üzerine çıkarım diyordu. Tanklar havalimanında dururken neden kaçıp gittin Belediye Başkanı'nın evine. Ana muhalefetin başındaki zata Rabia'yı öğrenme görevi veriyorum. Bunu öğrenene kadar cezalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na öğrenme görevi veriyorum