Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, konuşmasında, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Şimdi sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye'de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yazıklar olsun sana Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşikdüzü'nde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"BURS VE KREDİLER ARTACAK"

Yeni eğitim öğretim döneminde burs ve krediler artacak. İnşallah bunlar için çok önemli adımlar atmamız lazım. Eğitimde bu adımları atarken sağlıkta şu anda Türkiye'nin dört bir yanında Elhamdülillah hastanelerimiz var. Biten şehir hastanelerimiz var. İnşallah Trabzon Şehir Hastanemiz de yakında başlıyor. Böylece artık Trabzon'un hastane diye bir sorunu kalmayacak. Çünkü layığı neyse onu yapıyoruz.

"YURT DIŞINDAN GELECEK İLAÇLARIN BEDELİNİ DEVLET OLARAK ÖDERİZ"

İlaç Türkiye'de yok mu? Yurt dışından mı gelecek? Onun bedelini devlet olarak öderiz. Kuyruklarda az mı çile çektik? SSK genel müdürü Kılıçdaroğlu ne yapıyordu. Bunlarda sosyal adalet yok! Sosyal adalet bizde var.

"YAZIKLAR OLSUN SANA!"

Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye'de adalet yokmuş! Ankara'dan çıktın İstanbul'a yürüdün. Senin güvenliğini bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi. Senin İzmir büyükşehir belediyende grevler var. İşçiler adalet arıyor. Sen önce orayı hallet. Hallet de sonra konuşalım. Adalet hissi değildir, adalet yürek ister yürek. Adalet sorumluluk ister. Biz bununla bu yoldayız. FETÖ'cüyü PKK'yı korumak için adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Hastayım diye yargının bıraktıkları adalet yürüyüşündeydi. Beşikdüzü bunları iyi tanıdığına göre gereğini yapacaktır.

"EN SONUNDA ONLARIN DEĞİL BİZİM DEDİĞİMİZ OLDU"

Türkiye'nin yurt dışındaki kredisi gayet iyi. Bakmayın Almanlar böyle sallayıp duruyor. Varsın sallasınlar. Onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü biz, Almanlara bir şey yapmadık ama ne yazık ki Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler. Almanlar son dönemde istikametini kaybetti. Önlerinde seçim var. Biz Türkiye'yiz. En önemlisi şüphesiz ki atacağımız adımlarla Türkiye'yi çok daha farklı bir konuma getireceğiz. Az önce Beşik dağının tepesine çıktım. Teleferiği gördüm. Bu teleferik bitince buraya kimler gelecek? Hamdolsun güzel bir teleferik oluyor. Bu teleferik buraya modernizmi getirecek. Nasıl Uludağ'a gidiyorlarsa bundan sonra Beşikdüzü ve Beşik Dağı'na da gelecekler. Türkiye yeniden toparlanmayla ihracatını yeniden yükseltti. Büyümeyi ilk çeyrekte yüzde 5'e çıkardı. Biz kendimize inanıyoruz. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ne numaralar çekti bize. Ne demiştim onlara siyaset yapmayın. En sonunda onların değil bizim dediğimiz oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OVİT TÜNELİ'NDE