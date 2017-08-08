FETÖ ağzıyla konuşan pişkin CHP’li Akaydın yine “tiyatro” dedi

15 Temmuz şehitleri hakkında saygısız cümleler sarfeden CHP'li Mustafa Akaydın dün ortaya çıkarılan skandal açıklamasının ardından bugün yeni bir açıklama yaparak "sözlerimin arkasındayım, 15 Temmuz'un tiyatro tarafı vardır" dedi.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM 15 TEMMUZ'UN TİYATRO TARAFI VAR"

15 Temmuz FETÖ darbe girişimine "tiyatro" diyen, F 16'lar niye tam isabet ettiremedi diyerek 15 Temmuz ihanetini sulandırmaya çalışan, "250 şehidin katili devlettir" diyerek, FETÖ'yü aklamaya çalışan CHP'li Mustafa Akaydın bugün yeni bir açıklamada bulunarak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi ve ekledi "Bu darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var"

Pişkin CHP'li 'sözlerimin arkasındayım' diye açıklama yaptı

"250 KİŞİNİN KATİLİ DEVLETTİR" İFTİRASI

249 şehit ve 2100 yaralıya rağmen 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine tiyatro diyerek şehitlerimizin hatırasına büyük saygısızlık yapan ve "250 kişinin katili devlettir" diyen Akaydın, halkı sokağa davet ederek darbeyi engelleyen Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi.

BU KEZ SOKAĞA ÇIKARAK DARBEYİ ENGELLEYEN HALKI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SUÇLADI

15 Temmuz gecesi canı pahasına darbeyi engelleyen, vatanını FETÖ'cü alçaklara karşı koruyan halkı ve halkı ülkesine sahip çıkması için sokağa davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Mustafa Akaydın " O insanları neden sokağa sürdünüz" diyerek FETÖ ağzı ile konuşmaya devam etti.

"CHP KENDİ İÇİNDEKİ FETÖ UNSURLARINI GÖRMEK İSTİYORSA AKAYDIN'IN AÇIKLAMALARINA BAKSIN"





İşte Akaydın'ın o skandal sözleri:

"Açıklanmaya muhtaç tarafları var. O gece Boğaz Köprüsü'nde silahlı bir güç var. Bu gücün karşısına halkı niye yönlendiriyorsun? Silahlı Kuvvetler bir kalkışma yapıyorsa polis gücü var. 250 bin kişilik polis ordusu var. Üstelik son yıllarda bazı özel nedenlerle oldukça ağır silahlarla donanmış polis gücü var. Bu polis gücünü sahaya sürmüyorsun masum insanlara diyorsun ki 'Gidin direnin'. Bu insanlar orada da şehit oluyorlar. Bunun hesabının sorulması lazım. Benim söylediğim bu. Benim söylediğim 15 Temmuz'u hafife almak değil. Bir darbe teşebbüsü var; fakat bunun sorgulanması lazım"

Mustafa Akaydın, Fetullah Gülen'i ziyaret ederim demişti