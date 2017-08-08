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FETO'dan iç çamaşırıyla mesaj

Giriş Tarihi: 7.8.2017 21:10 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 01:54
FETO'dan iç çamaşırıyla mesaj

İzmir'de / soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgüt elebaşı 'in kuryeliğini yaptığı iddia edilen 'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de / soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgüt elebaşı 'in kuryeliğini yaptığı iddia edilen 'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 14. nde görülen duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Eriş, hazır bulundu.

Duruşmada, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel müdürlerinden , tanık olarak ifade verdi.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA MESAJ
Sanığın Gülen'in kuryeliğini yaptığını ve ABD'ye gidiş gelişlerinde örgütün mesajlarını taşıdığını belirten Nurettin Veren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuryelik yapan kişiler, mesajları cevşen ya da küçük kitaplar içerisinde verirdi. Fetullah Gülen'e ait takke, tespih, cevşen, seccade, iç çamaşırları gibi materyaller verilirdi. Kime mesaj verilecekse o kişi bunları anlardı.

Sanık bunları bilmeyebilir ancak götürdüğü kişiler bunun anlamını biliyordur. Bunlar saf, FETÖ'ye bağımlı kişiler. FETÖ maddi yönden baktı bunlara. Halen de destek olduğunu düşünüyorum. Sanığın etrafını ilmen etkileyecek bir bilgisi yok. FETÖ'den duyduğu mistik hikayeleri anlatır."

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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FETO'dan iç çamaşırıyla mesaj
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