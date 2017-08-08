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'nün Emniyet Müdürleri imamı 'da yakalandı!

DHA

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Giriş Tarihi: 8.8.2017 23:11 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 23:11
FETÖ'nün İstanbul Emniyet Müdürleri imamı Ağrı'da yakalandı!

'da yol kontrolü sırasında 'nün ili A sınıfı olduğu belirtilen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos 2017 günü Hamur İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından '/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma' suçundan aranan yakalandı.

Girgin hakkında yapılan araştırmada İstanbul İli A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı olduğu tespit edildi.

Necmettin Girgin, bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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FETÖ'nün İstanbul Emniyet Müdürleri imamı Ağrı'da yakalandı!
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