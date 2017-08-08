FETÖ'nün İstanbul Emniyet Müdürleri imamı Ağrı'da yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos 2017 günü Hamur İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde İstanbul 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma' suçundan aranan Necmettin Girgin yakalandı.

Girgin hakkında yapılan araştırmada İstanbul İli A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı olduğu tespit edildi.

Necmettin Girgin, bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.