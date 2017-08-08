Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'li başkana hapis cezası!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 11:25 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 11:36
HDP'li başkana hapis cezası!

Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Eren'e, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 'li Mehmet Eren geçen Mart ayında tutuklandı.

Hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan iddianame hazırlanan Eren'in yargılandığı Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde son duruşma yapıldı.

TUTUKLULUK SÜRESİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TAHLİYE EDİLDİ

Eren, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, dosyaya ilişkin görüşünü açıklayan savcı ise sosyal medyada ve MLKP'nin fotoğraf ve videolarını paylaşan Eren'in terör örgütlerinin yaptığı şiddetleri meşru gösterdiğini ve propaganda suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Eren'e terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, karar ardından Eren'in tutukluluk süresi ve aldığı cezayı da göz önüne alarak tahliye etti.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP'li başkana hapis cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz