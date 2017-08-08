HDP'li başkana hapis cezası!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP'li Mehmet Eren geçen Mart ayında tutuklandı.

Hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan iddianame hazırlanan Eren'in yargılandığı Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde son duruşma yapıldı.

TUTUKLULUK SÜRESİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TAHLİYE EDİLDİ

Eren, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, dosyaya ilişkin görüşünü açıklayan savcı ise sosyal medyada PKK ve MLKP'nin fotoğraf ve videolarını paylaşan Eren'in terör örgütlerinin yaptığı şiddetleri meşru gösterdiğini ve propaganda suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Eren'e terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, karar ardından Eren'in tutukluluk süresi ve aldığı cezayı da göz önüne alarak tahliye etti.