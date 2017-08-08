HDP'ye büyük şok: Yalnızca 35 kişi katıldı

HDP merkez örgütü tarafından bugün öğle saatlerinde Van'da "vicdan ve adalet nöbeti" adı altında miting düzenlendi. Aralarında ŞanlıurfaMilletvekili Osman Baydemir, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Van Milletvekilleri Adem Geveri, Nadir Yıldırım, Bedia Özgökçe Ertan, Nadir Yıldırım, Lezgin Botan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Batman Milletvekili Mehmet Emin adıyaman, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ile HDP Van İl ve ilçe başkanlarının bulunduğu grup HDP binasında toplanıp, il binası önünden Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürümek istedi.