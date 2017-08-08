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Hilal Kaplan yazdı: Atatürk ve Erdoğan

Giriş Tarihi: 8.8.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 16:22
Hilal Kaplan yazdı: Atatürk ve Erdoğan

Hilal Kaplan bugünkü yazısında AK Parti iktidarını Atatürk karşıtı gibi gösteren çevrelere bazı hatırlatmalarda bulundu. “15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye Cumhuriyeti de Atatürk’ün ilkeleri kalmayacaktı” diyen Hilal Kaplan yazısını şu sözlerle bitirdi: “Erdoğan, özneleşme süreci itibariyle Atatürk'e eleştirel yaklaşan bir 'habitus'tan geliyor olsa da, canı pahasına kendisini adadığı "Bağımsız Türkiye" idealiyle, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefiyle Atatürk'e en yakın duran liderdir.”



İŞTE HİLAL KAPLAN'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Sağlık sorunları nedeniyle katıldığı son Cumhuriyet Bayramı kutlamasında bile Fransız Büyükelçiye, "Milletime söz verdim, Hatay'ı alacağım" diyen Atatürk'ün mirasını, sizce "Suriye'de ne işimiz var?" diye soran, Alman gazetesine "Türkiye'de Almanların can güvenliği yok, gelmeyin" diyen, içi 'adalet yürüyüşü' yapan, Kılıçdaroğlu mu temsil etmektedir? Yoksa, "Bedeli ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinde bir devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz" diyen, "Suriye'de sahnelenen oyuna geçit vermeyeceğiz" diye haykıran, "FETÖ'nün kökünü kazıyacağız" diye milletine söz veren, "Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız,devletimizi yıkamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız" diyerek meydan okuyan Erdoğan mı?

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Hilal Kaplan yazdı: Atatürk ve Erdoğan
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