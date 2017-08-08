İhanet gibi açıklamalarını sürdüren CHP’li vekile AK Parti’den sert tepki

İŞTE AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ'UN YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın "15 Temmuz'da 250 kişinin katili devlettir" söylemiyle FETÖ terör örgütünü aklamaya çalışmıştır.

15 Temmuz'da halkın sokağa çıkmasını da eleştiren CHP milletvekili Akaydın öyle anlaşılıyor ki darbenin başarılı olması için sabaha kadar beklemiştir.





Demek ki halkın sokağa çıkması ve darbeyi akamete uğratması CHP'li Akaydın'ı hüsrana uğratmıştır.

Bu söylemler açık bir şekilde FETÖ'nün algı operasyonlarına CHP tarafından verilmiş bir destektir.

Soruyoruz; Devleti katil, FETÖ'yü masum göstermeye çalışan bu CHP'li vekile Kılıçdaroğlu bir disiplin işlemi uygulayacak mıdır?

Şu saate kadar susan CHP yöneticileri Akaydın'ın bu görüşünü CHP'nin resmi görüşü olarak mı görmektedirler?

Yoksa Kılıçdaroğlu da tıpkı CHP milletvekili gibi devleti katil olarak mı görmektedir?

Referandum sürecinde "Evet diyenleri denize dökeriz" diyen CHP'li vekile susan Kılıçdaroğlu yine suspus olmuştur.

Hem her fırsatta Cumhuriyetçi olduğunuzu ifade edeceksiniz hem de Türkiye Cumhuriyetini katil olarak nitelendireceksiniz. FETÖ'cüleri aklamak için devleti katil yapmak CHP'nin hangi ilkesinde var?





"Kontrollü darbe", "Katil devlet" söylemleri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili asıl niyetini yani darbenin başarılı olmamasından duyduğu hayıflanmayı mı göstermektedir?

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

MEHMET MUŞ