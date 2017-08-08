LYS tercih sonuçları 2017 her an açıklanabilir! - LYS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinde olacak

Hatırlanacağı üzere 10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan LYS sınavının sonucuna göre birçok öğrenci ümitlendi birçoğu da seneye yapılacak sınava hazırlanma kararı aldı. Öğrencilerin velileri de aynı şekilde çocukları gibi büyük bir heyecanla LYS tercih sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre LYS tercih sonuçları bugün resmen açıklanacak. Peki LYS tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

LYS / ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Yukarıda verdiğimiz sorgulama linkine girerek TC kimlik numaranız ve aday şifreniz ile sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kayıt için hangi belgeler gerekli?

Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi,

Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge,

Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

İkametgâhı ile ilgili beyanı,

Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı"na dair belge,

12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),

Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.