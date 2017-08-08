Üniversite kayıtları LYS tercih sonuçlarının ardından yapılacak! - 2017 LYS tercih sonuçları sorgula

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği haber ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada 2017 LYS tercih sonuçlarının bugün içerisinde açıklanacağı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından ise ''üniversite kayıt tarihleri ne zaman'' sorusunun yanıtı da araştırılmaya başladı. ÖSYM kayıt takvimine göre üniversite kayıt tarihleri belli oldu. LYS tercih sonuçları sonrası yapılacak kayıt işlemlerini bu başlık altında bulunan haberimizde inceleyebilirsiniz. İşte detaylar...



ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?



Bugün açıklanacak olan LYS tercih sonuçlarının ardından internet üzerinden başvuru yapacak olan adaylar 11-16 Ağustos tarihleri arasında, üniversiteler üzerinden başvuru yapacak olan adaylar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında üniversite kayıtları için başvuruda bulunabilecekler.



LYS TERCİH SONUÇLARI SORGULA



ÖSYM İŞLEM TAKVİMİ



KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi,

Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge,

Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

İkametgâhı ile ilgili beyanı,

Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı"na dair belge

12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),

Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

LYS yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında ise 11-16 Ağustos tarihlerinde adaylar kazandıkları üniversite ve bölüme lektronik kayıt yapacaklar. Öğrenciler E-Devlet platformundaki

"turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK? Üniversite kayıt işlemleri 11-16 Ağustos ve 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteye giderek başvuru yapacak olan adaylar, gerekli belgelerini hazırlayıp üniversiteye giderek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Elektronik ortam üzerinden başvuru yapacak olan adaylar da üniversite tarafından ilan edilecek belgelere göre kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler. ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde kayıt işlemleri tamamlanmalıdır aksi halde aday tarafından üniversite kayıt hakkı kaybedilir LYS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteler için kayıt işlemleri başlayacak. Üniversite kayıt işlemleri üniversiteler aracılığı ile ya da elektronik ortam aracılığı ile gerçekleştirildikten sonra, üniversiteler tarafından boş kalan kontenjanların ilanı yapılacak. Boş kontenjanların ilan edilmesi ile de adaylar tarafından bu kontenjanlar için LYS ek yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek. YÖK'ün internet üzerinden yapılacak işlemlere dair önemli hatırlatmaları 1. Devlet yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kaydolma imkânı sunacaklardır. 2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır. 3. Elektronik kayıt işlemi 2017-2018 öğretim dönemi için ÖSYM den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir. Sınav merkezi sonuçları açıklamadan internet üzerinden başvurular yapılamayacaktır 4. Elektronik kayıt tarihleri, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra duyurulacaktır, 5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir. 6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.