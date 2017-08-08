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’ta operasyonu: 11 gözaltı!

AA

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Giriş Tarihi: 8.8.2017 18:56 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 18:57
Yozgat’ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı!

’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında 11 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "" kullandıkları ve silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli meslek gruplarından N.Y, A.E, D.K, M.A, O.K, E.Ö, E.A, F.Ş, İ.K, M.Ö. ve Ş.D. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan, F.Y, T.Ö. ve Z.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Yozgat’ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı!
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