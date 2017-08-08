Yozgat’ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı!

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli meslek gruplarından N.Y, A.E, D.K, M.A, O.K, E.Ö, E.A, F.Ş, İ.K, M.Ö. ve Ş.D. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan, F.Y, T.Ö. ve Z.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.