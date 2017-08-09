Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Yeşildere, Kızılarık ve Kepez ilçesi Ahatlı mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Muratpaşa'da yapılan operasyonda satışa hazır halde 57 paket esrar, 595 gram eroin, 88 gram bonzai ve 223 gram esrar, Kepez'de ise 50'şer gramlık 14 paket halinde esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 20 bin 830 lira, 175 avro ve 41 dolara da el konuldu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 75 yaşındaki Z.G. adlı kadının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.