Bozdağ: Akaydın FETÖ'nün iknasını açıklasın

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu soruları yöneltti:

"Sizin açıklamanız var mı? Siz Alman Focus Dergisi'ni tekzip ettiniz mi? Tekzip ettiyseniz metni Alman Focus Dergisi tekzip metninizi yayımladı mı yayımlamadı mı? Metni gönderdiyseniz tekzip metnini Türkiye kamuoyuyla paylaşır mısınız? Paylaşması lazım; 'Bakın biz tekzip ettik. Şu metni kendilerine ilettik'. Ben Focus Dergisi'ne de buradan sesleniyorum: Sayın Kılıçdaroğlu size bu sözleri söyledi mi söylemedi mi? Eğer söylemediyse siz yalan mı yazdınız? Yok doğru yazdıysanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisince yapılan bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların da bunu cevaplaması lazım. Olacak şey değil. Bir ana muhalefet partisi lideri kendi ülkesinin ekonomisi kötüye gitsin, insanlar zarar görsün, sıkıntıya düşsün diye konuşmaz, açıklama yapmaz, çalışma yapmaz. Aksine daha iyi olsun diye çalışma yapar ama maalesef görüyoruz ki farklı bir üslubun içerisinde. Keşke dergiye verdiği röportajda darbecilere, FETÖ'cülere, PKK'lılara, DHKP-C'lilere Almanya'nın yaptığı himayeleri ve bundan duyduğu rahatsızlığı anlatıverseydi. Daha iyi olurdu. Terör örgütünün bir temsilcisi oradaki teröristlere telekonferanstan konuşmasına izin verilirken, Türkiye'nin Cumhurbaşkanının Türk toplumuyla buluşmasına izin vermemesini eleştirseydi. 'Bakın ifade hürriyeti diyorsunuz, Almanya'nın demokratik bir devlet olmasına yakışıyor mu? Almanya'ya uyuyor mu?' demesi lazım ama diyor mu? Demiyor. Onun için de bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ben tatmin edici açıklama bekliyorum. O açıklamayı yapmazsa Focus Dergisi'nden tatmin edici bir açıklama bekliyorum. Kılıçdaroğlu size bunu dedi mi demedi mi? Demediyse siz yalan mı yazıyorsunuz? Onu açıklarsanız biz çok memnun oluruz" şeklinde konuştu.