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baltayı taşa vurdu

Giriş Tarihi: 9.8.2017 21:24 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 22:29
CHP baltayı taşa vurdu

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dergisine verdiği ihanet dolu skandal söyleşinin, CHP'nin onayı alınarak yayımlandığı ortaya çıktı. Alman Focus Dergisi'nden Nordhausen CHP'nin yalanını ortaya serdi.

Focus Dergisi'nden Frank Nordhausen, Twitter'dan yaptığı açıklamada söyleşinin tamamının 'ye gönderilerek resmi onay alındığını belirtti.

dergisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi karalayan "Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok" ihanet sözlerine yer vermişti.

Açıklamanın Türk halkından büyük tepki çekmesi üzerine, Focus dergisini suçlayan CHP'nin taktiği tutmadı. CHP ihanetini örtbas etmek için, Focus dergisini suçlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı.

CHP'nin dergideki söyleşi için kelimesi kelimesine onay verdiği ortaya çıktı.

Focus dergisinden Frank Nordhausen, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Alman gazetecilik geleneklerine göre söyleşi CHP'ye gönderildi ve basılmadan önce resmi onay alındı" dedi.

İşte Nordhausen'ın CHP'yi yalanlayan tweeti

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CHP baltayı taşa vurdu
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