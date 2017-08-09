CHP yine rezil oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu (BUGK) ibaresine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "'Başkanlık Ulusal Güvenlik' ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kısaltmasıdır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Başkanlık Ulusal Güvenlik' ibaresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AÇIKLAMA YAPILMASINA GEREK YULUMUŞTUR

"Bazı basın yayın organlarında 'CHP'li Bülent Tezcan Belgesini Gösterdi: Yeni Bir Paralel Devlet Kuruluyor' başlığıyla verilen haberlerde, Sayın CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın bir mahkeme dosyasından aldığını öne sürdüğü tutanağı göstererek, 'Başbakanlık Ulusal Güvenlik Kurumundan Emniyetin bilgi aldığını kaydettiği ve kanunen böyle bir örgütün olmadığına' ilişkin iddiaların yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.''

MAHKEMELER TARAFINDAN BİLİNMEKTEDİR

''Bakanlar Kurulu'nun 14.03.2016 tarih ve 2016/8591 sayılı kararına istinaden 12.05.2016 tarihli İçişleri Bakanlığı Makamının Olur'larıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü' kurulmuştur. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, KOM Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan bilgi havuzu adli makamların taleplerine cevap vermek üzere İl KOM birimlerimizin sorgulamasına açılmıştır. Habere konu olan tutanaktaki 2'nci madde de yazılı '29.09.2016 tarihinden itibaren Dairemize gönderilerek Analiz Şube Müdürlüğümüzde toplanan FETÖ/PDY kapsamında merkez ve taşra KOM birimlerimizce yürütülen soruşturmalarda adı geçenleri gösterir.' ibaresiyle verinin KOM Daire Başkanlığı veri tabanında yer aldığı açıkça bellidir ve muhatabı İl Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından bilinmektedir.''

İSTENSEYDİ GEREKLİ BİLGİ VERİLİRDİ

''Ayrıca, tutanaktaki 'Başkanlık Ulusal Güvenlik' ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kısaltmasıdır. Başkanlık ibaresi ise KOM Daire Başkanlığını ifade etmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi istemesi halinde Sayın Milletvekiline gerekli bilgiler verilebilirdi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."