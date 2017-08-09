CHP’li Battal İlgezdi hesabındaki trilyonları açıklayamadı

HP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
'nin milyonlarca TL'lik haksız mal edindiği ortaya çıktı. Bu bilgi, İlgezdi hakkında hazırlanan 'haksız mal edinme ve gizleme' içerikli iddianamede yer aldı. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı iddianameye göre İlgezdi, ihaleye fesat karıştırma suretiyle belediyeyi 41 milyon TL zarara uğrattı. İlgezdi, bu ihaleyi ticari ilişkisi olan firmaya vererek haksız kazanç elde etti. İlgezdi'nin toplam 2 milyon 375 bin lira ve 2 milyon 714 dolar haksız mal edindiği de iddianameye girdi. Başkan İlgezdi hakkında 'haksız mal edinme ve gizleme' ile 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından hapis istendi.
VEKİL EŞİNİN DOSYASI AYRILDI
Bir süre önce CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP Milletvekili Gamze İlgezdi
hakkında çıkan yolsuzluk haberlerinde, Battal İlgezdi'nin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığında artış olduğu, belediyede bazı yolsuzluklara bağlı olarak haksız kazanç sağladığı iddia edilmişti. Haberleri ihbar kabul eden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Battal İlgezdi ile ilgili soruşturma başlatılmış, Gamze İlgezdi'nin dosyası ise ayrılmıştı. Başkan Battal İlgezdi hakkındaki soruşturmada, her türlü mal varlığı ve kazançların yasal mevzuata uygun şekilde edinilip edinilmediği araştırıldı.
İddianameye göre Buz Rezidans'ın yapıldığı arsanın bir kısmı, Başkan İlgezdi'ye ait.
HAKSIZ MAL EDİNME...
Başsavcılık, İlgezdi'nin banka kayıtlarını, hesap hareketlerini ve mal beyanlarını inceledi. Mali polisin; bankalar, diğer kamu kurumları ve Ataşehir Belediyesi
'nden elde ettiği evraklar üzerinde yaptığı çalışma sonucu, İlgezdi'nin 2009-2015 arasında banka hesabına kendisi ya da farklı kişiler tarafından yatırılan birçok yüksek meblağın mal bildiriminde yer almadığı saptandı. Battal İlgezdi, başsavcılığın tespit ettiği bu paraların kaynağını açıklayamadı. Bu durum iddianamede 'haksız mal edinme' olarak nitelendirildi.
MASRAFINI 26 AYDA ÇIKARDI
İddianamede, Battal İlgezdi'ye Küçükbakkalköy'de bulunan 'Erguvan Barış Parkı' ihalesinde usulsüzlük yaptığına ilişkin suçlamalar da yöneltildi. İddianamede, CHP'li başkanın parkı yap-işlet-devret modeliyle 30 yıllığına Buz İnşaat'a ihale ettiği, firmanın masrafını 20 yılda çıkaracağı iddia edilse de, iki yıl iki ayda çıkardığı ve şirketin, masrafı düşülünce 41.6 milyon lira kâr elde edeceği kaydedildi.
O ŞİRKETLE TİCARİ BAĞI VAR
İddianamede, şirketin kazandığı astronomik gelir ile belediyeye ödenen 2 bin 750 TL'lik cüzi kira arasında büyük orantısızlık olduğu kaydedildi. Erguvan Barış Parkı'nın hemen yanında Buz Rezidans projesinin yer aldığına işaret edilen iddianamede, ihaleyi kazanan şirket ile bu rezidansın yöneticilerinin aynı olduğu ifade edildi. Buz Rezidans'ın yapıldığı arsanın bir kısmının Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'ye ait olduğu, İlgezdi ile ihaleyi kazanan şirketin yöneticileri arasında ticari irtibat bulunduğu belirtildi. Gamze İlgezdi'nin Buz Rezidans'ta 3 dairesinin bulunduğu yönünde haberler basında yer almıştı.
İddianamede, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Nuhoğlu, Belediye Kontrol Şefi Nilay Karaosmanoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü İrfan Birinci ile şirketin yetkilileri Uğur Atalay ve Mehmet Ali Uzunlar da şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.