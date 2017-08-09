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Erdoğan Bulancak Sarayburnu Camii açılışını gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 9.8.2017 18:43 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulancak Sarayburnu Camii açılışını gerçekleştirdi

Erdoğan Giresun'da Bulancak Sarayburnu Camii açılışını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulancak Sarayburnu Camii açılışını gerçekleştirdi
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