Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çatı altında bulunması mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkar ilişkileri içerisinde kirlenen ihanet örgütleriyle irtibatlı hiçbir kimsenin AK Parti'ye zarar verecek şekilde parti çatısı altında bulunmasının mümkün olmadığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU'NA ÖĞRENME GÖREVİ VERİYORUM

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamları ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü kutlayacaklarını belirterek, "Kasım ayında da iktidarımızın 15. yılını geride bırakmış olacağız. Kuruluşunun üzerinden 14-15 ay geçtikten sonra iktidara gelen ve bu kadar zamandır ülkeyi yöneten AK Parti siyasi hayatımızda ilklerin partisi olma hüviyetini her geçen gün daha da pekiştiriyor. Daha da güçlü hale getiriyor. AK Parti kadroları içerisinde görev yapan hiç kimsenin kendi eksiğini kendi defosunu kendi ataletini kendi hırsını partisine ve davasına zarar verecek şekilde halkımıza dayatmasına rıza gösteremeyiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Özellikle çıkar ilişkileri içerisinde kirlenen ihanet örgütleriyle irtibatlı hiçbir kimsenin AK Parti'ye zarar verecek şekilde bu çatı altında bulunması mümkün değildir. Ak Parti demek Türkiye demektir. Türk milletinin geleceği demektir. Ben tüm çalışmalarımı bu anlayışla yürütüyorum. Bunun içinde her fırsatta milletimle birlikte olmayı bir hayat biçimi haline dönüştürdüm. O bana ayrı bir zevk veriyor. Çünkü biz bu halk ile buralara geldik. Halkımıza sırtımızı dayadık" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BANKALARA FLAŞ ÇAĞRI



26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin her yıl Çanakkale gibi kutlanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet ne yapsak azdır. Bu millet ne yapsak yeridir. Tankları üzerine çıkarmış ne oldu önce gittiler pazarlıkları yaptılar, yol açıldı. Hop Bakırköy Belediyesine git ondan sonra orada kahve, çay demle ve oradan izlemiş takip etmiş bunlarla siyaset olur mu? Git Alman dergilerine röportaj ver. Bu röportajlarda ülkeni oraya şikayet et. Bu iktidar öyle bir iktidar ki Ankara'dan yola çıktın 29 gün yanındaki o malum bu ülkeye faydası olmayan tiplerle el ele omuz omuza devrim marşları çalarken bu ülkenin polisi seni korudu ve İstanbul'a götürdü. Ondan sonra bu ülkede güvenlik yok diyorsun. Eline, diline dursun be" diye konuştu.

"KİBİR VİRÜSÜNÜ KENDİMİZE YAKLAŞTIRMAYACAĞIZ"

"40 yıllık siyasi hayatımda insanla yüz yüze gelerek onlara dokunarak o yaptığımız iletişimin yerini hiçbir şeyin tutmadığını gördüm" diyen Erdoğan "Medya, sosyal medya, basılı materyaller bütün bunlar bir yere kadar etkili oluyor ama bir yere kadar. Ama son noktayı mutlaka bizzat insanın koyması gerekiyor. Maalesef teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde bu açık gerçeği unutan milletle arasına adeta duvar ören arkadaşlarımızın bulunduğunu müşahade ediyorum. Son zamanlarda bunu üzülerek söylüyorum, görüyorum. Kibir virüsünü kendimize yaklaştırmayacağız. Bunlar insanoğlu için değil, onlar rabbimize aittir. Şayet kendi çıkarını partisinin ve davasının üzerinde gören kişi kadar AK Parti'ye düşman kimse yoktur. Her kim ki AK Parti'yi bizden önceki dönemde ülke yönetimde söz sahibi olan partilerin akıbetine sürüklemeye kalkarsa karşısında önce bu kardeşinizi bulur.

Türkiye'nin derdi çok, sıkıntısı çok, ihtiyacı çok. Bunları çözüm yoluna koyabilmek için önce bizim bir defa kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Milletimiz 15 yıl önce bize bu görevi verdi. İlk çıktığımız zamanlar, 'Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece gideceğiz gündüz gece' diyorduk. Buna leke düşürmeyelim. Çünkü bu millet, gençlik bizden çok şeyler bekliyor. Eğer bir tarih yazacaksak bunu böyle yazacağız. 26 Ağustos geliyor. İnşallah 26 Ağustos'ta Allah'ın izniyle Malazgirt'te olacağım ve dedelerimizin o tarih yazdığı yerde şimdi onun torunları olarak biz adeta Çanakkale gibi 26 Ağustos'u da her yıl anmaya başlayacağız. Biz kendimize hedefler koyduk. Biz ölüyoruz, öleceğiz. Bunu şimdiden torunlarımıza aşılayalım" şeklinde konuştu.





"2019 İÇİN ASLA FİRE VEREMEYİZ. ÇOK İYİ ÇALIŞMALIYIZ"

Erdoğan, partililere "2019 için asla fire veremeyiz. Çok iyi çalışmalıyız" çağrısında bulunarak "Bundan önceki seçimler gibi değil. Eskiden yüzde 34'le de parlamentoda bir numara olabiliyordun. Şimdi bu yok. Yüzde 50+1'i alacaksın. Almadığın taktirde bu işi yüklenemezsin. Elhamdülillah nereden nereye geldik. Ben bir şiir okudum girdim içeriye. Ama şimdi devran değişti. Bu devletin kitaplarında yer alan bir şiir. Düşünebiliyor musunuz ve Ziya Gökalp'e ait. Buna göre biz bunu okuduk diye attılar bizi içeri. 10 bine yakın mektup aldım. Mektuplar geliyordu ben sabah namazına kadar gece onlara cevap yazıyordum. Şimdi bazı yerlere gidiyorum o yazdığım cevapları alanlar bana gösteriyorlar. Bu ayrı bir mutluluk. Nerelerden nereye. Millete efendi olmak için değil hizmetkar olmak için yola çıktık. İnsanı yaşattı ki devlet yaşasın dedik. Bu ilkeyle ülkemizin yönetim anlayışını kökten değiştiren bir parti olarak inşallah 2023 hedeflerimizi mutlaka hayata geçireceğiz. Yeter ki şu 2019'u halledelim. Bunun için bir defa imanımız olacak" ifadelerini kullandı.





"İNLERİNİZE KADAR KOVALAYACAĞIZ"

"Ülkemiz ile ilgili kötü niyetleri olanlar elbette açık veya gizli bize zarar vermeye çalışacaklardır" diyen Erdoğan "Ey FETÖ'cüler, PKK ve DAEŞ nereye kaçarsanız kaçın sizleri inlerinize kadar kovalayacağız. Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de neresi olursa olsun gideceğiz. Artık bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız aralarında en ufak bir nifak yok. Hepsi şuanda el ve gönül birliği içerisinde gidiyorlar. El ele gidiyorlar. Hepsi de şahadete yürüyorlar. Bu ne mutluluk. İnşallah bu anlayışla beraber bu temizlik harekatı bitecek refah, huzur, mutluluk 780 bin kilometre kareye hakim olacak. Atlattığımız her madire bize yeni tecrübeler ve onunla birlikte yeni dirençler kazandırıyor. PKK'nın, FETÖ'nün, DAEŞ'in ve diğer terör örgütlerinin de eylem kapasiteleri büyük ölçüde daralmıştır. Kimi Batı ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik husumet içinde olan çevrelerin tezgahlarını da büyük ölçüde deşifre ettik. Terör örgütleriyle kol kola sahnelenmeye çalışılan senaryoları aynı şekilde birer birer boşa çıkartıyoruz" dedi.



"AK PARTİ SENDELERSE TÜRKİYE'NİN SENDELEYECEĞİNİ BİLMELİYİZ"

Erdoğan, AK Parti'siz bir Türkiye'nin ne demek olduğunu 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki dönemde görüldüğünü hatırlatarak "Eğer orada bir koalisyon yanlışına düşülseydi Türkiye biterdi. Adeta bir sırtlan gibi ülkemizin yere yıkılmasını bekleyenlerin gerçek yüzlerini milletimizle birlikte ortaya çıkardık. Artık ne yaparsanız yapın mızrak çuvala sığmıyor. Artık kendinizi gizlemeniz mümkün değil. Türkiye hem terörle örgütleriyle mücadele edecek hem de hedeflerini hayata geçirecek güce, imkana, kararlığa sahiptirYeter ki bu süreçte AK Parti sağlam dursun. Büyük ve güçlü Türkiye için her zamankinden daha çok çalışmak mecburiyetindeyiz. AK Parti sendelerse Türkiye'nin sendeleyeceğini bilmeliyiz. Kongrelerde göreve gelecek teşkilatlarımızı işte bu anlayışla oluşturacağız. Kimse gücenmesin. Elimizden geldiğince adil ama değişmesi gerekenleri kusura bakmayın değiştirmek durumundayız. Bunu bir bayrak yarışı olarak görmelisiniz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü yeni bir heyecan, bin hücre tazelenmesi, bin güç kanalize etmek buna mecburuz. Bunu yapacağız ki, şu kalan 20 ay içerisinde bambaşka bir şekilde inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Bundan kimse gücenmemeli. Kimse kırılmamalı. Aynı davanın erleri değil miyiz? Aynı davanın erleriyiz niye güceneceğiz. Bayrağı teslim edeceğiz sonra kaybolmayacağız emrindeyim komutan diyeceğiz. Bu yenilenmeyi sağlayamazsak her mahalli idareler seçimleri hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekilli seçimlerinde işimiz çok zor olur" diye konuştu.