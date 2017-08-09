Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizespor Kulübü'ne ziyaret!

Rize'deki temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Güneysu Spor Tesislerini ziyaret etti. Tesislere gelişinde kendisine sevgi gösterinde bulunan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 5 Aralık 2016'da vefat eden AK Parti Rize İl Tanıtım Medya Başkanı Osman Karavin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Çaykur Rizespor Kulübünü de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular karşıladı.



Yönetici, teknik ekip ve futbolcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisinin ve torunu Sadık Eymen'in isimlerinin yazılı olduğu 53 numaralı forma hediye edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş da eşlik etti.

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