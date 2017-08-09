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Erdoğan'dan Kulübü'ne ziyaret!

Giriş Tarihi: 9.8.2017 18:42 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizespor Kulübü'ne ziyaret!

Kulübünü ziyaret eden , yönetici, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Çaykur Rizespor forması hediye edildi.

Rize'deki temaslarına devam eden Erdoğan, ilk olarak Güneysu Spor Tesislerini ziyaret etti. Tesislere gelişinde kendisine sevgi gösterinde bulunan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 5 Aralık 2016'da vefat eden Rize İl Tanıtım Medya Başkanı Osman Karavin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kulübünü de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular karşıladı.

Yönetici, teknik ekip ve futbolcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisinin ve torunu Sadık Eymen'in isimlerinin yazılı olduğu 53 numaralı forma hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizespor Kulübü'ne ziyaret!
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