Son Dakika! Diyarbakır’da şafak vakti uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında sabah saatlerinde Asayiş Şube ve Özel Hareket Şube ile Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 140 personelle ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 841 gram toz esrar maddesi, 39 gram kubar esrar maddesi ve satışa hazır 89 fişek halinde daralı ağırlığı 19,9 gram eroin maddesi ile uyuşturucu madde
ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 125 TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.