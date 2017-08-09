Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Son Dakika! ’da şafak vakti uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 09:46 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 09:47
Son Dakika! Diyarbakır’da şafak vakti uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

'da ’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 140 personel ile 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında sabah saatlerinde Asayiş Şube ve Özel Hareket Şube ile Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 140 personelle ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 841 gram toz esrar maddesi, 39 gram kubar esrar maddesi ve satışa hazır 89 fişek halinde daralı ağırlığı 19,9 gram eroin maddesi ile ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 125 TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika! Diyarbakır’da şafak vakti uyuşturucu baskını: 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz