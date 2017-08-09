Elebaşı konuşurken TSK operasyonunu 'son dakika' olarak geçtiler!

TSK'nın yoğun operasyonlarından bunalan terör örgütü PKK, kendisine yakın TV'ler üzerinden adeta ihbar hattı oluşturdu. İHA ve uyduların eylem için Türkiye'ye geçmek amacıyla teröristleri toplandıkları sırada belirlemesi ve savaş uçaklarının da anında imha etmesi üzerine örgüt sınır ötesi ve Kandil'deki militanlarını uyarmak için örgüte yakın radyo ve TV'leri kullanmaya başladı.

ANINDA BİLGİ AKIŞI SAĞLIYORLAR

Televizyon kanalları "Son Dakika" uyarıyla savaş uçakları başta olmak üzere sınır illerinde bulunan TSK birliklerindeki hareketlilik hakkında anında bilgi akışı sağlıyor. Star'ın haberine göre Türk savaş uçaklarının hareketliliği konusunda terör örgütlerine uyarılar TV kanalları üzerinden verilmeye başlandı.

Önceki gün saat 20.02'de Hotdbird uydusunda yayın yapan News Channel'de son dakika bilgisi verilerek, Diyarbakır'da uçakların havalandığı uyarısında bulunuldu. Terör örgütünün elebaşılarından Mustafa Karasu ile yapılan söyleşi esnasında "Son Dakika" flaşı verildi.

MERKEZİ FRANSA'DA

Son dakika bilgisinde "Amed'de (Diyarbakır) hava hareketliliği. Türk savaş uçakları Havaalanı'ndan kalkış yaptı. Hava hareketliliği devam ediyor" denildi. Güvenlik uzmanları örgütün Mezopotamya Radyo gibi kanallar üzerinden de şifreli haberleşme yaptıklarını ifade etti. 13 Doğu Yörüngesi'nde bulunan Hotbird Uyduları, Eutelsat Uydu Sağlayıcısına ait. Eutelsat Uydu Sağlayıcısının Ana Merkezi de Fransa'da bulunuyor. Bu uyduda PKK terör örgütünün çok sayıda televizyonu yayın yapıyor.