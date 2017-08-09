Hem müstevlilere kuyruk sallayıp hem Atatürkçü olunmaz

FETÖ'nün kumpasları deşifre edilirken kütük gibi sağırdınız.

Hemen 15 Temmuz öncesi de, "Cemaatin terör örgütü olduğunu da nerden çıkardınız," dediniz?

"Türkiye'ye NATO müdahale etsin" şeklindeki çağrılara bile sesinizi çıkarmadınız.

MİT TIR'ları kumpasını da sonuna kadar arkaladınız.

Bu ülkenin ana muhalefet lideri sizden aldığı cesaretle, "kontrollü darbe" diyerek FETÖ'yü aklamaya çalıştı.

Bununla da yetinmedi...

Müstevlilerin desteğini almak için "Türkiye'de güvenlik yok, sakın gelmeyin" demeye getirecek kadar "tozuttu."

***

Bütün bu kepazelikleri ne "şortu kızla" örtebilir ne de Atatürk'ü "şort" parantezine alabilirsiniz.

O günler çok eskide kaldı.

Can Dündar'ınız da "Mustafa"sını alıp kaçtı; bu ülkede kalacak olan, Attila İlhan'ın "Hangi Atatürk"ündeki Gazi'sidir.

Kafanıza iyice sokun bunu.

ABD'nin PKK'nın Suriye koluna (Haziran'dan Temmuz'un 29'una kadar) 909 TIR silah gönderdiği dönemden geçiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, "Türkiye ateş çemberinden geçiyor... Yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz..."

Kurtuluş Savaşı'nın neresindesiniz; mesele budur, gerisi teferruattır.

Tuluat bitti efendiler.

Hem müstevlilere kuyruk sallayıp hem "Atatürkçü" olamazsınız.

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