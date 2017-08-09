İstanbul'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yürüttükleri FETÖ soruşturmaları kapsamında 3 ayrı operasyon düzenledi.



ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA



Yapılan ilk operasyonda TEM ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanan Eyüp eski Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Metin İşeri'yi gözaltına aldı.



GAYBUBET VE TSK'DAN SORUMLU ÇİFT GÖZALTINDA



TEM ekiplerinin FETÖ'ye yönelik ikinci operasyonu ise örgütün aranan kişilerini saklamakta kullanılan 'Gaybubet evleri' olarak adlandırılan güvenli evlerine yönelikti. TEM ekipleri, Yurtdışına kaçmaya hazırlandığı iddia edilen, 'Gaybubet evleri' ve TSK'daki subay ve eşlerinden sorumlu FETÖ içerisinde 'abi' ve 'abla' konumundaki bir çiftin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Şüphelilerden birisi para dolu çantayla kaçmak istediği sırada ekipler tarafından yakalandı. Polis evde bulunan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan çiftin örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi. Ekipler, bu operasyon kapsamında bir başka adrese de baskın düzenleyerek 2 kişiyi daha gözaltına aldı.



MAHREM İMAM YAKALANDI



Polis ekiplerinin yaptığı üçüncü operasyon ise, FETÖ'nün Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) olan bir kişiye yönelikti. TEM ekipleri örgütün 'Mahrem İmam' yapılanması içerisinde yer aldığını belirlediği bir şüphelinin adresini belirleyerek baskın yaptı. Ekipler, FETÖ'nün Büyük Bölge Talebe Mesulü olarak görev yaptığı iddia edilen bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



GÖZALTINDAKİ 6 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR



TEM ekiplerinin yaptığı üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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