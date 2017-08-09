LYS tercih sonuçlarının dün akşam açıklanmasından sonra istedikleri üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, LYS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? LYS ikinci tercihler ne zaman başlayacak? LYS ek tercihler ne zaman? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte LYS boş kontenjan konusundaki tüm sorularınızın yanıtları...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

LYS TERCİH SONUÇLARI GİRİŞ SAYFASI

2017 yılı itibariyle yapılan üniversite tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından erişime açılacak. LYS tercih sonuçları posta ile adreslere gönderilmeyecek ve sadece elektronik ortamdan öğrenilebilecek.

LYS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak kayıt işlemlerinde, kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanlar açıklanacak. Açıklanan kontenjanlara göre ek yerleştirme tercihleri alınacak.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİHİNİ KİMLER YAPABİLECEK?

Merkezî Yerleştirmede bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar ile kontenjan sınırlaması olan açık öğretim programlarına yerleştirilmiş olan adaylar, kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim ön lisans programlarına Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecekler.

Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri kapsamında ilk tercihini yapmayan adaylar ek yerleştirmelerde tercih verme hakkına sahiptir.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİHİNİ KİMLER YAPAMAYACAK?

Sınavsız geçiş dâhil merkezî yerleştirmede açık öğretimin kontenjansız programları dışında bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puana sahip olan adaylar yerleştirilmemektedir. Aynı zamanda kesin kayıt sonunda da kontenjan açığı bulunan programlara ön kayıtla öğrenci alınmamaktadır.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercihleri 15,00 TL ücreti karşılığında yapılabilecektir.

HANGİ DURUMDA EK YERLEŞTİRME TERCİHİ GEÇERSİZ SAYILACAK?

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

LYS EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

ÖSYM'nin yayınlamış olduğu 2017 ÖSYS yerleştirme kılavuzundaki açıklamaya göre,

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KLAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ek yerleştirme kılavuzu, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından açıklanacak.