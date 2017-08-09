LYS tercih sonuçları açıklandı

LYS / ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Mart'ta uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017'de gerçekleşen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2017-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Buna göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Yukarıda verdiğimiz sorgulama linkine girerek TC kimlik numaranız ve aday şifreniz ile sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kayıt için hangi belgeler gerekli?

Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi,

Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge,

Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

İkametgâhı ile ilgili beyanı,

Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı"na dair belge,

12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),

Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.