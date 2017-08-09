'Mahrem imam' kod isimle toplantılar yapmış

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan, polis memurlarının çoğunlukta olduğu 14'ü tutuklu 59 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 13 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Bir tutuklu sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerini okuyarak, ifadelerde isimleri geçen sanıkların savunmalarını aldı.

İfadesi okunan tanıklardan E.A, 2012 yılından itibaren Kırşehir'de örgüt toplantılarına katılmaya başladığını, 17-25 Aralık sürecine kadar devam ettiğini, genelde polislerin evlerinde yapılan toplantılarda himmet, burs ve kurban bağışı adı altında paralar toplandığını belirtti.

Tanık A.B, katıldığı toplantılarda polislerin maaşlarından yüzde 5 oranında himmet, burs ve kurban bağışı adı altında para talep edildiğini aktardı.

Sivas'ta verdiği ifadesi okunan tanık V.A. da örgütün içinde olduğu dönemde ByLock kullandığını, bu programda farklı toplantı gruplarının olduğunu bildirdi.

Bu davadan tutuklu olan öğretmen B.S'nin örgütün "mahrem imamı" olduğunu, polis ve öğretmen gruplarının toplantılarını yaptığını öne süren V.A, B.S'nin bir sohbet grubunu yönettiğini iddia etti.

B.S'nin ByLock grubunda ve toplantılarda kod isim kullandığını anlatan V.A, "Mahrem imam B.S, İ. kod adını kullanıyordu. ByLock grupları vardı. Benim cep telefonuma da ByLock yüklenmişti. Bu gruplardan birinde mahrem imam B.S. de vardı. Kod isimle mahrem imamlık yaptı. Polis ve öğretmenlerin mahrem imamlığını yapıyordu." ifadelerini kullandı.

Tanığın ifadelerini kabul etmediğini söyleyen B.S, mahrem imamlık yapmadığını, kod isim ve ByLock programı kullanmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da tanık ifadelerini kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.