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Otelde e yasağa soruşturma

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 9.8.2017 16:48 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 16:53
Otelde tesettüre yasağa soruşturma

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Club Grand Aqua Hotel’de başörtülü bir müşterinin otel görevlileri tarafından havuza girmesinin engellemesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gazete ve sosyal medyadaki yayınları ihbar kabul eden otel yöentimi hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlaması ile soruşturma yürütecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Club Grand Aqua Hotel'de başörtülü bir müşterinin otel görevlileri tarafından havuza girmesi engellenmişti.

"BENİM OTELİME GELMESİNLER" DEMİŞTİ

lü kadınlara koyduğu yasağı cüretkâr bir şekilde savunan otel sahibi 79 yaşındaki Fetih Yılmaz Sezer ise yaptığı açıklamada, "Benim otelime gelmesinler" diyerek tepki çekmişti.

Çağdışı yasağın gazete ve sosyal medya platformlarında gündeme getirilmesi ardından bir haberi ihbar kabul eden , olay ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlaması kapsamında yürütüleceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında otel yöneticilerinin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

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Otelde tesettüre yasağa soruşturma
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