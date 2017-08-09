Otelde tesettüre yasağa soruşturma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Club Grand Aqua Hotel'de başörtülü bir müşterinin otel görevlileri tarafından havuza girmesi engellenmişti.

"BENİM OTELİME GELMESİNLER" DEMİŞTİ

Tesettürlü kadınlara koyduğu yasağı cüretkâr bir şekilde savunan otel sahibi 79 yaşındaki Fetih Yılmaz Sezer ise yaptığı açıklamada, "Benim otelime gelmesinler" diyerek tepki çekmişti.

Çağdışı yasağın gazete ve sosyal medya platformlarında gündeme getirilmesi ardından bir haberi ihbar kabul eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlaması kapsamında yürütüleceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında otel yöneticilerinin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.