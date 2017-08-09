PKK'nın iğrenç yüzü bir kez daha ortaya çıktı! 13 yaşındaki çocuğu...

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti binasına yönelik el bombalı saldırının 13 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığı binasına el bombalı saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklanan yaşı küçük A.K. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianame, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi görevini de yürüten Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hakkında "Suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla iddianame hazırlanan A.K'nin, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede, güvenlik güçlerinin ihbar üzerine saldırıyla ilgili hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen Z.Y'nin evine operasyon düzenlediği, evdeki aramada 2 kalaşnikof silah, buna ait şarjör ile mermiler, 2 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği anımsatıldı.

"TEHDİTLE YAPTIRDILAR"

Z.Y'nin ifade ve teşhislerinde AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığı binasına yönelik bombalı saldırıya ilişkin de detaylı bilgiler verdiği kaydedilen iddianamede, yaş küçüklüğü nedeniyle hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen A.K'nin de saldırıda yer aldığı aktarıldı.

Sanık A.K'nin avukatı huzurunda alınan ifadesinde bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiğine yer verilen iddianamede, sanığın saldırıyı haklarında ayrı soruşturma yürütülen Z.Y, Y.A. ve E.D'nin tehditleri sonucu yaptığını söylediği vurgulandı.

SALDIRININ PLANLAYICISI VE YÖNLENDİRİCİSİ Z.Y

İddianamede, sanık A.K'nin AK Parti ilçe başkanlığı binasına yönelik saldırıyı yaptığına yer verilerek, bu nedenle ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi. AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığına yapılan saldırıyla ilgili yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesi yer alan A.K, sanık Z.Y'nin terör örgütü içinde aktif görev yürüttüğünü, bombalı saldırının planlayıcı ve yönlendiricilerinden olduğunu anlatmıştı. İfade ve teşhislerden yola çıkan güvenlik güçleri, saldırıya katıldığı ileri sürülen Y.A. ve E.D'yi de yakalamış, 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

VAN'DA AK PARTİ MURADİYE İLÇE BİNASINA EL BOMBALI SALDIRI