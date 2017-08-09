Son dakika: FETÖ’cü hain Ömer Faruk Harmancık’tan rezil ifade

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

O DA DİĞERLERİ GİBİ REDDETTİ

Duruşma, dün yaptığı savunmada Yurtta Sulh Konseyinden ancak soruşturma aşamasında haberdar olduğunu öne süren ve iddianamede Ankara Konutkent'te darbenin hazırlık toplantılarına katıldığı belirtilen, parmak izine de rastlanılan eve gittiği suçlamasını reddeden eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusuyla başladı.

"KENDİLERİNİ KURTARABİLMEK İÇİN BANA YÜKLENİYORLAR"

Harmancık, bir müşteki avukatının bir plan çerçevesinde gerçekleştirilen tüm bu olayları neden inkar ettiğini sorması üzerine, "Hakkımda ifade veren tüm sanıklar kendini kurtarabilmek için Ömer Faruk Harmancık'a yükleniyor. Söylenilenler külliyen yalan ve bir senaryodur. Hiçbir delili olmayan, maddi gerçek olmayan ifadelerdir" iddiasında bulundu.

"BU SORULAR SANIKLARIN PSİKOLOJİSİNİ BOZMAYA YÖNELİK"

Bir başka müşteki avukatı ise sanığın Adil Öksüz'le görüşmesinin olduğunu ifade ederek, Harmancık'a FETÖ'yle ne zamandır irtibatta olduğunu sordu. Harmancık, bu soruların sanıkların psikolojisini bozmaya yönelik olduğunu, bunları üst mahkemeye sunacaklarını ve soruların referans olacağını ifade ederek, memnun kaldığını söyledi. Soruya cevap verilmesi istenen Harmancık, bunun üzerine soruyu kaçırdığını belirterek, tekrar sorulmasını istedi. Avukatın soruyu tekrar etmesinin ardından Harmancık, "Benim FETÖ'yle hiçbir irtibatım yoktur. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım yoktur. Hakkımda söylenilenler iftiradır" dedi. Dava, Harmancık'ın sorgusuyla devam etti.