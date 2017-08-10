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'da operasyonu: Doktor ve öğretmenler gözaltında

AA

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Giriş Tarihi: 10.8.2017 09:54
Bursa'da FETÖ operasyonu: Doktor ve öğretmenler gözaltında

merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda, aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri tarafından örgütün öğretmen ve doktor yapılanmasına yönelik , İzmir ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, içinde güncel kurban bağış listelerinin de yer aldığı çok sayıda örgütsel doküman ve 1 dolar ele geçirildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KONUMUNDAYDI

Örgütün doktor yapılanmasının içinde yer alan ve kendini gizleyen bir şüphelinin de örgütsel faaliyetleri deşifre edildi. Şüpheli doktorun halen kamu hastanesinde çalıştığı, örgütün yapılanmasında üst yönetici konumunda olduğu ve "Bylock" görüşmelerini ise bir başka örgüt üyesi üzerinden yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin tamamının "Bylock" programını kullandıkları ve bazılarının da elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.

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Bursa'da FETÖ operasyonu: Doktor ve öğretmenler gözaltında
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