Eşi tutuklanmasın diye ByLock'u üzerine almış

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Horasan Kaymakamlığında eski Tapu Müdürü Orhan Seyyar ile eşi Elif Seyyar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmalarına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Orhan ile eşi Elif Seyyar katıldı.

Sanık Elif Seyyar, kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından yaptığı savunmada, FETÖ/PDY ile ne kendisinin ne de eşinin herhangi bir bağının olduğunu ileri sürdü.

Kullandığı iddia edilen ByLock programını medyadan duyduğunu öne süren Seyyar, "ByLock'u yüklemedim ve kullanmadım. Telefonum kaçak telefon olduğu için kapanıyordu. Kapanmaması için IMEI yüklettik. Telefondaki IMEI ile evraka gelen IMEI bu durumu gösteriyor. Bu durumun bu karışıklıktan kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

Seyyar, eşi Orhan Seyyar'ın ByLock'u yüklemesinin mümkün olamayacağını iddia ederek, şunları ifade etti:

"Eşim teyzemin çocuğudur. Evlenmeden önce de kendisini tanırdım. Böyle bir şey olsa benden saklamazdı, yüklese söylerdi. Eşim ByLock çıktığını duyunca beni zan altında bırakmamak ve tutuklanmamam için kendisinin yüklediğini söylemiş. Ben de bu yanlışın ortaya çıkacağını, adalete güvendiğimi söyleyerek doğruyu söylemesini istedim. ByLock yüklendiğinin tespit edildiği tarihte kayınvalidem rahmetli olmuştu. Böyle bir ortamda bu programı indirmemiz olanaksızdır. Sizden tek ricam örgütle bağlantısı olmayan bu anneyi çocuklarıyla kavuşturun. Bu yapıyla bağlantılı hiçbir kurumda çalışmadım."

Sanık Orhan Seyyar da savunmasında soruşturma aşamasındaki ifadesini eşinin kurtarmak amacıyla değiştirdiğini, başka bir amacı olmadığını öne sürdü.

Dosya kapsamında haklarında ByLock iddiası dışında terör örgütüyle bağlantılarını ortaya koyacak delil bulunmadığını belirten Orhan, şöyle devam etti:

"Bu yapıyla ne benim ne de eşimin bir bağlantısı var. Eşimin kullandığı ancak benim üzerime ait hatta ByLock tespit edildiği söylendi. Benim serbest bırakılacağım, eşimin tutuklanacağını söylediler. Ben de eşimin rahatsızlıklarını düşünerek kendisinin kullandığı telefonda ByLock tespit edildiğini bildiğim için tutuklanmasın diye programı yüklediğimi söyledim. Eşim bunu duyunca çok kızdı. 'Doğruyu söyle, gerçek ortaya çıkacak' demesi üzerine ifademi değiştirdim. Ben bu programı yüklemedim, kullanmadım. Bu konuda IP çakışması olabileceğini düşünüyorum."

Mahkeme heyeti, sanıklar Elif ve Orhan Seyyar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, ByLock içerik tespitinin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mesleğinden ihraç edilmeden önce Horasan Kaymakamlığında Tapu Müdürü olarak görev yapan Orhan Seyyar'a ait hat üzerinde örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock programının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Orhan Seyyar'ın Bank Asya'da kaydının bulunmadığı, FETÖ/PDY ile bağlantılı herhangi bir dernek, vakıf ve sendikada üyeliğinin olmadığı ve örgütün herhangi bir kurumunda çalışmadığı ve sosyal medya hesapları üzerinden örgütü destekleyen herhangi bir paylaşımda bulunmadığı yer alıyor.

Sanık Seyyar hakkındaki iddianamede, ByLock tespiti yapılan hattı kendisinin kullandığı kaydediliyor.

Sanıkların 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte kendi istekleriyle FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları aktarılan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.