FETÖ paraları yastıktan çıktı

İzmir'de, FETÖ
'nün Ege Bölgesi'ndeki 'Altın şehir' adı altında gerçekleştirilen yeni yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında H.K. (41) ve eşi M.K. da gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen soruşturmada örgütün faaliyetlerini organize ettiği belirtilen H.K.'nin evindeki aramada eşi ve kendisi adına düzenlenen sahte pasaport bulundu. H.K'nın, örgüte yönelik 25 Temmuz'da başlatılan operasyon sonrası deşifre olduğunu düşünerek eşi ve 12 yaşındaki çocuğuyla kaçma hazırlığı yaptığı ileri sürüldü. H.K'nın adresinde ayrıca örgütün yeni yapılanmasını deşifre edecek çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Zanlının adreslerinde ve üzerinde 10'a yakın cep telefonu ele geçirilmesi dikkat çekti. Öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nın FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı da tespit edildi.
PARALAR YASTIKTAN ÇIKTI
Bu arada H.K'nın üzerinde ve 2 ayrı adresinde yapılan aramada, 448 bin 468 ABD
Doları, 16 bin 516 lira, 765 euro ile bir miktar Suudi Arabistan Riyali bulundu. Ele geçirilen 442 bin 15 ABD Doları'nın ise H.K'nın evindeki bir yastığın içerisine tülbente sarılarak gizlendiği görüldü. B.G, E.U. ve M.E'nin evlerinde ise FETÖ tutuklularına ulaştırılmak üzere toplandığı tespit edilen 4 bin 365 lira ele geçirildi.
HİMMET TOPLAMIŞLAR
Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların ramazan ayı boyunca "iftar yemeği organizasyonu", "mağdur zarfı", "himmet
" adı altında para topladıkları, bu paraları tutuklu örgüt mensuplarının yakınlarına ulaştırdıkları, ayrıca poşetlerle gıda yardımı götürdükleri tespit edildi. 25 Temmuz'da başlatılan İzmir merkezli operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 137 kişiden 125'i gözaltına alınmıştı.