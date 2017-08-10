FETÖ tutulması

FETÖ
'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından elebaşı Fetullah Gülen
31 Temmuz 2016'da "Bu bir darbe değil, tiyatro" demişti. Aradan geçen bir yıl sonra ise CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
FETÖ'nün diliyle konuşup "Kontrollü darbe" söylemini ortaya attı. Son olarak ise CHP Antalya
Milletvekili Mustafa Akaydın
FETÖ'nün dilini devam ettirip, "Köprü başına gelip darbe mi yapılır? Akşam üzeri darbe mi olur hiç, sabaha karşı olur. Üstelik ellerinde askerlerinkinden daha güçlü donanıma sahip silahları olan polisler değil de neden sivil insanlar tankların önüne yatırıldı. O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir" diye konuştu. Akaydın dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'özrü kabahatinden büyük' dedirtecek açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik haksız bir linç girişimi ile karşı karşıya olduğunu belirten Akaydın sözlerinin arkasında durduğunu tekrarladı. Akaydın, 17-25 Aralık döneminde Pensilvanya'ya gittiği yönünde iddialar bulunduğunun hatırlatılması üzerine, söz konusu tarihten aylar önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
olarak TUSKON'un davetiyle bir grup siyasetçi ile Washington'a gittiğini anlattı. Akaydın Bu gezi sırasında işadamları ve senatörlerle bir araya geldiğini, Türkiye'nin o dönemki büyükelçisinin de etkinliklere katılarak kendilerini ağırladığını bildirdi.
HER YERE GİDERİM
Akaydın, "Ben meraklı bir siyasetçiyim. Davet edildiğim yere giderim, izlerim, notlar alırım. Gerekirse gittiğim yerlerde de hesap sorarım" dedi. Akaydın, bir gazetecinin "Bir beyanatınız vardı; 'Sayın Fetullah
Gülen'den davet gelirse ziyaret etmek isterim" şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine de şunları söyledi: "Aynen. Çünkü o zamanlar onlar, 'Fetullah Gülen Hoca Efendi' diyorlardı, ben de kibarlık olsun diye 'Sayın Fetullah Bey' dedim. 'Ben siyasetçiyim' dedim, 'Türkiye için sakıncalı bulduğum her odakla da görüşürüm' dedim. Veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur. Çok meraklı bir politikacıyım, davet edilirsem dünyada ilgimi çeken her yere giderim. Ama hiç kimseye de biat etmem" diye konuştu.
ÖN SEÇİM HATIRLATMASI
Akaydın, bir soru üzerine açıklamaları sonrasında gelen tepkilerin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekillerini bilgilendirdiğini söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak'ın, sözlerine yönelik "şahsını bağlar" ifadesinin hatırlatılması üzerine ise Akaydın "Beni bağlar. Belediye başkanlığına gökten zembille gelmedim. Ama milletvekilliğine ön seçimle geldim. Bunun bir manası var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Akaydın'ın açıklamalarına tepki gösteren Türkiye Şehit Aileler ve Gaziler Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar "15 Temmuz katillerinin ağababaları, tiyatro algısı ile darbe üzerinden darbe yapmaktadır" dedi.
KİTABA GÖRE FETO'YU ZİYARET ETTİ
Yazar
Süleyman Yeşilyurt'un 'Pensilvanya Canbazı' kitabında Akaydın'ın 2013 Ocak ayının ilk günlerinde terörist başı Gülen'i Pensilvanya'daki çiftliğinde ziyaret ettiği yer alıyor. Yeşilyurt'un iddialarına göre, CHP yönetiminin 2014 yerel seçimleri öncesi büyükşehir belediye başkanlığı için yeni isim arayışına girmesiyle koltuğu bırakmak istemeyen Akaydın çareyi FETÖ'den destek istemekte bulmuştu. İddialara göre verilen himmet parasına göre ziyaret süresinin belirlendiği, birçok kişinin çok kısa süre konuşabildiği Gülen ile Akaydın uzun ve dostane bir sohbet gerçekleştirdi. Akaydın, FETÖ'yle bağlantılı oldukları iddia edilen Türkiye'nin önde gelen işadamları ve siyasiler ile birlikte kitabın kapağında da yer aldı. Kitaba göre, Akaydın, Gülen'in referansıyla aday gösterilmeyi garanti altına aldı. Hatta seçim çalışmalarında da Akaydın'a destek verdi. Olay kitapta şöyle anlatıldı: "Pensilvanya canbazı da okyanus ötesinden yağdırdığı talimatlarla, cemaatin ablalar adını verdiği kadınları ev ev dolaştırarak CHP'ye oy verilmesini sağlamalarını istemekteydi. FETÖ'cülere CHP'ye oy vereceklerine dair yemin ettirildi."
KAMU ZARARINA PROJE İPTALİ
Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 2008'deki başkanlığı döneminde projelendirilen 100. Yıl Spor Kompleksi'ni 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı olan Mustafa Akaydın mahkeme kararlarını gerekçe göstererek iptal ettirmişti. Ancak Sayıştay 6'ncı Dairesi projenin kamuyu zarara uğratacak biçimde iptal edildiği hükmüne vararak zararın Akaydın ve 197 sayılı meclis kararına onay veren meclis üyelerine faiziyle birlikte ödettirilmesine karar vermişti.
MAAŞINA ZİMMETTEN HACİZ KONULMUŞTU
Sayıştay, Mustafa Akaydın'a Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kamuyu zarara uğrattığı gerekçesi ile 2 milyon lira zimmet çıkardı. Sayıştay, elektronik bilet sistemi ihalesinin iptalinden sonra Büyükşehir Belediyesi lehine işlem yapmadığı gibi yüklenici firmanın yüzde 2'lik idare payını da alarak işlerine devam etmesine göz yumduğu gerekçesiyle firmanın belediyeye ödemesi gereken 2 milyon 181 bin 156 TL kamu zararını Akaydın'dan tahsiline hükmetti. Karar 13 Kasım 2015 tarihinde Akaydın'a tebliğ edildi. Bu konuyla ilgili Akaydın'ın maaşına haciz konulmuştu.
AKAYDIN, GÜLEN'DEN DAVET BEKLİYORDU
CHP
Milletvekili Akaydın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 25 Mart 2014'te Fetullah Gülen'le görüşmek için davet beklediğini açıklamıştı. Akaydın, katıldığı televizyon programında "Yarın öbür gün bir daha Amerika'ya gidersem ve Sayın Fetullah Gülen beni davet ederse gideceğim özellikle kahvesini içeceğim" demişti. FETÖ'nün Antalya İmamı olan avukat Hasan Tarık Şen'in, CHP'li Akaydın'la birlikte fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.