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Focus’taki röportajın her kelimesini onaylamış

Giriş Tarihi: 10.8.2017
Focus’taki röportajın her kelimesini onaylamış
lideri Kemal 'nun Alman Focus dergisine verdiği ihanet dolu röportajın, CHP'nin resmi onayı alınarak yayımlandığı ortaya çıktı. Focus dergisi, Türkiye'yi karalayan- Kılıçdaroğlu'nun "Kimsenin can ve mal güvenliği yok" şeklindeki ihanet sözlerine yer vermişti. Bu iftiranın büyük tepki çekmesi üzerine, ihaneti örtbas etmek için Focus'u suçlayan CHP, Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı. Ancak Kılıçdaroğlu ile röportajı yapan Frank Nordhausen'in sosyal medya paylaşımları, CHP'nin yalanını ortaya koydu. Nordhausen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dergide yayımlanan söyleşinin tamamının CHP'ye gönderilerek kelimesi kelimesine resmi onay alındığını belirtti. Nordhausen mesajında, "Alman gazetecilik geleneklerine göre söyleşi CHP'ye gönderildi ve basılmadan önce resmi onay alındı" ifadesini kullandı.
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Focus’taki röportajın her kelimesini onaylamış
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