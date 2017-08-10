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629 yıllık çanı Türkiye'ye iade ediyor!

Giriş Tarihi: 10.8.2017 07:45 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 07:52
İran 629 yıllık çanı Türkiye'ye iade ediyor!

, ülkesindeki bir müzede sergilen 629 yıllık çanı, ait olduğu Van’ın ’ne iade edeceğini bildirdi.

Van 'ne 1388 yılında hediye edilen çan, şu anda 'ın Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye şehrindeki Antropoloji Müzesi'nde sergileniyor.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Mir Hadi Kara Seyit Rumyani, çanın sergilendiği Urumiye Müzesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, eserin ait olduğu Van'a iade edileceğini bildirdi.

İranlı yetkili, "Ülkemize ait olan in ülkeye geri getirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Benzer şekilde başka ülkelere ait olduğu kanıtlanmış, ülkemizde bulunan tarihi eserleri de yasal süreci tamamlayarak asıl ülkelerine iade ediyoruz" diye konuştu.

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İran 629 yıllık çanı Türkiye'ye iade ediyor!
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