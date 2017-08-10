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'ta 8 şirkete atandı!

AA

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Giriş Tarihi: 10.8.2017 19:50 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 19:50
Kahramanmaraş'ta 8 şirkete kayyum atandı!

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında 8 şirkete atadı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan /PDY soruşturması kapsamında iş adamı C.K'ye ait şirketlerle ilgili inceleme başlatıldı.

C.K'ya ait olan Sefa Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Kısakürek Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Arter Madencilik Nakliyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi, FNK Gıda Pazarlama Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Trafik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duygal Kısakürek İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Vobit İletişim Telekomünikasyon Elektrik Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited şirketlerine 1. ve 2. sulh ceza mahkemelerince atanmasına karar verildi.

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Kahramanmaraş'ta 8 şirkete kayyum atandı!
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