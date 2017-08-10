‘Kılıçdaroğlu ülkesine savaş açmış durumda’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz turunun son durağı olan Giresun'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:



ONUN ADINA BİZ UTANIYORUZ: Ana muhalefetin başındaki zat Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak, onların istedikleri gibi davranarak adeta ülkesine karşı savaş açmış durumdadır. Tüm işini gücünü bırakıp terör örgütlerinin, teröristlerin savunuculuğuna soyunan bu kişi kendisine uzatılan mikrofonlara öyle şeyler söylüyor ki, inanın bana onun adına biz utanıyoruz.



BU ÜLKE CHP'LİLERİN ÜLKESİ Mİ?: Yatırımcılara ve turistlere adeta "Türkiye'ye gelmeyin" diye yalvaran, "Sadece CHP'li belediyelerin olduğu yere gelin" diyecek kadar seviye kaybına uğramış. Bu ülke CHP'lilerin olduğu yerlerin ülkesi mi? Ama biz öyle demiyoruz. Biz 780 bin kilometrekareye çağırıyoruz, bizim farkımız bu. Bu şekilde hükümeti ve şahsımı yıpratabileceğini sanan bu anlayışın ana muhalefet partisinin genel başkanı olması ne kadar üzücüdür değil mi? Genel başkanı böyle olur da milletvekilleri durur mu? Onlar da her fırsatta 15 Temmuz şehitlerine hakaret ederek, destanı kötüleyerek, şehitlerimizin ruhlarını inciterek, milletimizi hakir görerek genel başkanlarının izinden gidiyorlar.







BATI'YA BİZİ ŞİKAYET EDİYOR: Şimdi Batı'ya bizleri şikayet ediyor. "Sakın ha göndermeyin, güvenlik yok" diyor. Eline diline dursun. Ankara'dan İstanbul'a yürüdün 29 gün seni tüm polislerimizle koruyan kim? Seni ta oralara ulaştıran kim? Yeri geldi benim vatandaşımdan izin almadan onların yerlerini taradın oralara yerleştin. Sana buralarda güvenlik imkanını sağlayan kim? Bu hükümet. Sana böyle bir yürüyüş için izin de verilmeyebilirdi. Ama verildi, Çünkü bizim özgürlük anlayışımız bu da onun için.



YÜRÜDÜN DE NE OLDU?: Yürüdün de ne oldu? Şimdi kalkmış Çanakkale'de demokrasi toplantısı yapacakmış. 5 gün için, orada bizim dönemimizde hazırladığımız bir yer var. Arkadaşlar da zannediyorum 2-3 gün orada kendilerine müsaade edecekler. 2-3 gün orada ne yapacaksan yap. Biz buyuz? Bir çekincemiz yok. CHP tabanının önemli bir bölümünün de bu durumdan çok ciddi rahatsızlık duyduğunu tahmin ediyorum.



YOLUNU ŞAŞIRANLARIMIZ OLDU: 16 yıllık parti, 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın dinlenmeksizin kesintisiz mücadele içinde olduk. Bu süreçte elbette yorulan, yolda kalan, maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız da oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendini yenileyebilme, tazeleyebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Önümüzde zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri Türkiye ve dolayısıyla bizim için çok önemli. 16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir başarıyı yakaladık. Artık yüzde 49.9 oy bile alsanız başarılı olamıyorsunuz. Netice ve zafer için mutlaka yüzde 50 artı 1 oy almanız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı'nda rahat icraat yapabilmek için Meclis'te de güçlü çoğunluğa sahip olmak önemli.







DERS ÇIKARMALIYIZ: Biliyorum yandınız, piştiniz ama biliyorsunuz yandım, piştim ama oldum. 30 Mart 2014, 10 Ağustos 2014, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimleri, 15 Temmuz darbesi sonrası gelişmeler ve 16 Nisan halk oylaması bize çok net mesajlar vermiştir. Şayet bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019'da işimiz gerçekten çok zor demektir. AK Parti demek Türkiye demektir. AK Parti zaafa uğrarsa Türkiye zaafa uğrar.



CİDDİ METAL YORGUNLUĞU VAR: Son 3-4 yıldır yaşadığımız yoğun mücadele döneminin teşkilatlarımız bünyesinde ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef ben de şahit oluyorum. Bu sadece şahsımın değil aynı zamanda milletimizin de tespitidir.



YÜZDE 48.6 CHP'NİN OYU DEĞİL: 16 Nisan'da alınan yüzde 51.4 oy AK Parti oyu değildir. Ama aynı şekilde hayırcıların aldığı yüzde 48.6 oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Onlar ne yapıyor zannediyorlar ki bu oy bizim değil. Onlara en güzel cevabı inşallah 2019'un martında vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulancak Sarayburnu Camisi'nin açılışını da yaptı. Vatandaşlara "Bu mabedimizi sakın boş bırakmayın" çağrısında bulunan Erdoğan, şöyle konuştu: "Zaten biliyorsunuz, 'Minareler süngümüz' değil mi? 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' kimse bu ezanları susturamayacak, bu minareleri indiremeyecek. 15 Temmuz'da gerekli dersi aldılar mı? Bundan sonra da alacaklar."







'KİBİR YAKIŞMAZ MÜTEVAZI OLUN'

"Yatırım yapmak bizim için gerekliydi yeterli olan gönülleri almak. Gönülleri almaya AK Parti teşkilatları hazır mı? Öyleyse yapmamız gereken ne, kapı kapı dolaşacağız, tamam mı? Gurur, kibir bize yakışmaz. Gurur, kibir Allah'a aittir. Biz mütevazı olacağız. Tevazu ehli olacağız. Bizim bakanımız, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz mütevazı olacak. Makamı güçlü kılmaktır aslolan, makamdan güç almak değil."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Aralık 2016'da vefat eden AK Parti Rize İl Tanıtım Medya Başkanı Osman Karavin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



'İHANET ETMEYENLERE KAPIMIZ AÇIK'

"Eğer bu kubbede hoş bir seda bırakırsan ondan sonra seni hayırla yad ederler. 16 senedir bu işi buralara getirmişsek Rabbimin lütfu bunu yaptığımız içindir. Ama son zamanlarda da gerileme başladıysa bunun sebebi bazı maalesef yaptığımız yanlışlardır. Kendi çıkarını partisinin ve ülkesinin çıkarının önünde tutan hiç kimse AK Parti'de yöneticiliğe talip olamaz. Davası ve ülkesi için çalışacak milletimizle kucaklaşacak, proje üretecek herkese yüreğimiz ve kollarımız açıktır. İhanete bulaşmamış olması şartıyla partimize ve ülkesine hizmet etmiş herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla başka alanlarda çalışmayı sürdüreceğiz. Ama teşkilatlarımızda değişimi ertelemeyeceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AKAYDIN VE KILIÇDAROĞLU’NA SERT ELEŞTİRİ