Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 10.8.2017 14:44
KKTC'de FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Operasyonda biri polis memuru 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada 'ye ait kitap ve görsel materyaller ele geçirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında biri polis memuru 2 kişi gözaltına alındı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün KKTC yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda T.B. ile polis memuru A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların evinde yapılan aramada FETÖ'ye ait 40 adet kitap ve 34 adet görsel materyal ele geçirildi.

Zanlıların, Gazimağusa Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC'de FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz